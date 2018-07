Trump prédit une croissance "encore plus élevée" aux Etats-Unis

Le président américain, Donald Trump, a salué un "miracle économique" et prédit vendredi que la croissance des Etats-Unis serait "encore plus élevée" après la plus forte progression de la première économie du monde en quatre ans au deuxième trimestre.

"Nous sommes sur la bonne voie pour arriver au plus fort taux de croissance annuel en 13 ans" et "nous allons monter encore beaucoup plus haut que ces chiffres et ce sont d'excellents chiffres", a ajouté le président, qui s'exprimait à la Maison Blanche.

Le PIB des Etats-Unis a progressé de 4,1% en rythme annuel au deuxième trimestre et le président a affirmé que la croissance serait "extraordinairement bonne" au troisième trimestre.

"Nous sommes sur la bonne voie pour afficher 3% de croissance annuelle du PIB et cela pourrait même aller nettement au-delà des 3%", s'est félicité M. Trump, ajoutant que chaque point de pourcentage de croissance supplémentaire représentait "3.000 milliards de dollars (de richesse) en plus et 10 millions d'emplois".

Il a pris soin de souligner que ses prédécesseurs républicain, George W. Bush, et démocrate, Barack Obama, avaient fait moins bien.

Nous "avons réussi un retournement de la situation économique d'ampleur historique", a-t-il ajouté.

Alors que les élections législatives de mi-mandat en novembre s'annoncent difficiles pour son parti, M. Trump a insisté sur les excellents chiffres de l'emploi mais aussi sur l'impact positif pour la croissance qu'ont, selon lui, la dérégulation systématique entreprise par son administration ou encore la lutte commerciale qu'il livre aux principaux partenaires des Etats-Unis pour obtenir des conditions plus favorables.