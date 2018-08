Trump reçoit Infantino et adresse un carton rouge à la presse

Le président américain Donald Trump s'est félicité mardi de l'attribution du Mondial-2026 au trio USA/Canada/Mexique, profitant de sa rencontre avec le président de la Fifa, Gianni Infantino pour adresser un carton rouge aux journalistes.

"Je suis très heureux que nous ayons remporté cet événement important (...) peut-être le plus grand événement sportif au monde", a lancé M. Trump depuis le Bureau ovale, rappelant la passion de son fils Barron, 12 ans, pour le ballon rond.

"En 2026, je ne serai pas là", a-t-il ajouté amusé. "Peut-être qu'ils vont étendre la durée du mandat (...) S'ils ne le font pas, les médias vont s'ennuyer...".

Après avoir affirmé la volonté de la FIFA de travailler avec les Etats-Unis, le Canada et le Mexique pour organiser un Mondial "fantastique", M. Infantino a offert au locataire de la Maison Blanche deux maillots portant son nom et les numéros 26 (en référence à 2026) et 45 (M. Trump est le 45e président des Etats-Unis).

Le président de la FIFA lui a aussi offert un carton jaune et un carton rouge, lui expliquant leur signification. Tout sourire, Donald Trump a alors brandi le carton rouge en direction du petit groupe de journalistes présents dans le Bureau ovale.

Le trio Etats-Unis/Canada/Mexique a été désigné mi-juin pour organiser la Coupe du monde 2026, qui sera la première de l'histoire à rassembler 48 équipes.