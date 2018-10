Trump souhaite rencontrer Poutine à Paris le 11 novembre selon John Bolton

Le président américain Donald Trump souhaite rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine à Paris en marge des commémorations de la fin de la Première guerre mondiale le 11 novembre, a affirmé mardi le conseiller de la Maison Blanche à la Sécurité nationale John Bolton.

"Le président Trump sera très heureux de vous rencontrer à Paris en marge des commémorations des 100 ans de l'Armistice", a déclaré M. Bolton au début de sa rencontre avec M. Poutine à Moscou, selon des propos retransmis à la télévision.

"Il serait utile de poursuivre un dialogue direct avec le président des Etats-Unis (...) Par exemple à Paris, si la partie américaine est intéressée à ces contacts", a pour sa part indiqué M. Poutine.

Les deux dirigeants se rendront à Paris le 11 novembre pour prendre part aux commémorations de la fin de la Première guerre mondiale, pour lesquelles sont attendus plus de 60 chefs d'Etat et de gouvernement.

"Quelles que soient les approches, il est possible et nécessaire de chercher des points de convergence", a poursuivi M. Poutine, relevant que les échanges commerciaux entre la Russie et les Etats-Unis étaient en hausse malgré les sanctions.

Donald Trump et Vladimir Poutine s'étaient rencontrés pour leur premier sommet bilatéral à Helsinki en juillet. A son issue, le président américain avait été très critiqué dans son pays pour s'être montré très conciliant avec son homologue russe.

"C'était, à mon sens, une rencontre utile et parfois assez dure. Au final, je pense, qu'elle était constructive", a affirmé mardi M. Poutine à propos du sommet d'Helsinki.

"Pour dire les choses honnêtement, nous sommes parfois surpris de voir que les Etats-Unis prennent contre la Russie des mesures absolument injustifiées, que nous ne pouvons pas qualifier d'amicales", a poursuivi le président russe. "Nous ne ripostons quasiment pas à ces mesures. Mais cela continue encore et encore...", a-t-il regretté.

John Bolton a rencontré lundi et mardi plusieurs hauts responsables russes avant d'être reçu par le président Poutine. Sa visite intervient après l'annonce par Donald Trump d'un retrait prochain des Etats-Unis du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire INF (Intermediate Nuclear Forces Treaty) conclu avec l'URSS pendant la Guerre froide.