"Tueur en série" à Chypre: le chef de la police limogé

Le président chypriote Nicos Anastasiades a limogé vendredi le chef de la police après des meurtres en série de fillettes et femmes étrangères et le tollé provoqué par la réaction jugée insuffisante des autorités à la suite de leur disparition.

Ce limogeage intervient au lendemain de la démission du ministre de la Justice Ionas Nicolaou en lien avec cette affaire présentée comme la "première histoire de meurtres en série" à Chypre, une île touristique où le taux de criminalité est relativement faible.

Dans une lettre officielle adressée au chef de la police Zacharias Chrysostomou, que l'AFP a pu consulter, M. Anastasiades l'a informé que ses fonctions prendront fin le 7 mai.

Il a dénoncé "l'apparente négligence et le manquement au devoir de la police dans l'enquête sur des personnes disparues".

"Certains des crimes horribles ayant choqué Chypre auraient pu être empêchés", a-t-il ajouté.

Un militaire chypriote âgé de 35 ans a été arrêté le 18 avril, quatre jours après la découverte d'un premier corps.

L'homme identifié Nicos Metaxas selon les médias locaux a avoué avoir tué cinq femmes et deux fillettes étrangères, selon des sources policières.

L'affaire a choqué dans cette île très touristique. Les forces de l'ordre ont été accusées de n'avoir pas mené de véritable enquête après les premiers signalements de disparitions par négligence ou racisme.

Les restes de deux Philippines, d'une femme identifiée comme Népalaise et d'une quatrième encore non identifiée ont été retrouvés dans et autour de deux lacs aux environs de la capitale Nicosie depuis le 14 avril. Les recherches se poursuivent pour retrouver les autres dépouilles.