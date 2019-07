Tunisie : le pays est frappé par une recrudescence des incendies. La faute au seul changement climatique ?

Le blé était prêt à être moissonné dans quelques semaines. Et la récolte s'annonçait bonne pour Zin Alaabin Ben Zinous. En quelques minutes le feu a tout détruit. « J'ai eu une sensation très amère, c'est écœurant, j'ai travaillé dur tout au long de l'année. C'est mon gagne-pain pour satisfaire les besoins de ma famille et mes enfants. Tout près de chez moi, mon voisin a aussi tout perdu », se lamente cet agriculteur. Une tragédie pour ses agriculteurs, qui est loin d'être un cas isolé.



Dans cette Tunisie verte de de la Siliana, au centre du pays, est un véritable grenier à céréales. Pour le seul jour de l'aïd dans ce petit gouvernorat, dix départs de feux ont été répertoriés.



« D'habitude la période des incendies qui ravagent nos terres et nos forêts à Siliana commencent fin juillet, après la récolte et la moisson mais cette année les incendies commencent à bruler nos terre très tôt et les feux sont déclenchés d'une manière assez inquiétantes. Ils sont sans doute d'origine humaine », explique ce syndicaliste agricole.



Les associations écologistes dénoncent des actes prémédités et mettent en relief l'insuffisance des ressources humaines dans la surveillance des forets et des incendies. Ce manque de moyens est aggravé par le changement climatique. « Le climat et la chaleur élevée ont aidé à déclencher les incendies, la température élevée est le facteur principal » ; confirme un représentant de l’état tunisien.



Cette recrudescence des incendies touche tout le pays, de Bizerte au Nord à Kairouan dans l'est. Depuis le mois de mai plus de 500 incendies ont détruit récoltes et forets, plus de 120 feux par rapport à l'année précédente. La saison des incendies est loin d'être terminée.