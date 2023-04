Turquie : après les séismes, le temps de l'enquête

Pourquoi un bilan aussi lourd dans un pays censé construire aux normes antisismiques ? Le 6 février, des immeubles parfois très récents se sont effondrés alors que d'autres dans le même quartier résistaient aux secousses. Pourquoi la petite ville d'Erzin est-elle encore debout quand Antakya à 100 kilomètres a été rayée de la carte ?



Nos envoyés spéciaux sont allés à la rencontre des sinistrés relogés dans des camps de tentes ou de conteneurs, mais aussi des avocats qui dans les décombres cherchent les preuves de malfaçons dans la construction des immeubles.



Partout, le grand nettoyage a déjà commencé. "Tout sera reconstruit en un an" promet Recep Tayip Erdogan. Passé la sidération des premiers jours, le président turc a tout mis en œuvre pour que le tremblement de terre ne se transforme pas en séisme politique. Pas de temps à perdre, la présidentielle est dans trois semaines...

EPISODE 1 - NURDAĞI, VILLE FANTÔME

A une heure de Gaziantep, la petite ville a été détruite à 80 % le 6 février. Ses habitants aujourd'hui vivent dans des conteneurs. Même ceux dont la maison tient encore debout ne pourront y retourner, leurs immeubles ont été ou vont être démolis. Recep Tayip Erdogan leur a promis de tout reconstruire en un an et le chantier a déjà commencé.

EPISODE 2 - A LA RECHERCHE DE PREUVES DANS LES RUINES d'ANTAKYA



Dans les ruines de l'ancienne Antioche, des avocats venus de toute la Turquie quadrillent les rues pour recueillir les échantillons de chaque immeuble détruit. Objectif : stocker un maximum de données si d'éventuelles poursuites sont lancées contre des promoteurs, propriétaires, municipalités.



Une course contre la montre car les pelleteuses ont déjà bien déblayé. Des preuves ont déjà disparu.

EPISODE 3 - AU MILIEU DU CHAOS, ERZIN, LA VILLE ÉPARGNÉE

Un îlot de normalité dans un océan de désolation : à Erzin 42 000 habitants, le 6 février, aucune maison ne s'est effondrée et personne n'a été tué.



Erzin a-t-elle été Protégée par la montagne qui la sépare d'Antakya ? Par un sous-sol plus solide ? Sans doute. Mais si la ville a échappé au désastre, c'est sans doute aussi grâce à son maire qui comme ses prédecesseurs aurait appliqué strictement les règles d'urbanisme

EPISODE 4 - KAHRAMANMARA Ş - GÖLBA ŞI

C'est l'une des villes les plus dévastées par les séismes. 12 000 morts... Kahramanmaras, Maras "l'héroîque" est l'un des bastions de l'AKP et de Recep Tayip Erdogan.



La présidentielle est dans trois semaines... Le séisme et ses conséquences ont t-isl entamé la popularité du président ?

EPISODE 5 - SAMANDAĞ



Avant de reconstruire, il faut se débarrasser de millions de tonnes de gravats. Qu'en faire ?



Des décharges immenses poussent à l'entrée des villes et en pleine campagne. A Samandag, une montagne de débris a été installée entre la mer, une réserve naturelle et un camp de déplacés. ! Après les destructions, une catastrophe sanitaire et écologique se profile.



