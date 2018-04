Turquie: le patron du journal Cumhuriyet rejette les accusations

Le patron du quotidien turc d'opposition Cumhuriyet a rejeté mardi les accusations d'activités "terroristes" dont il fait l'objet avec d'autres collègues, alors qu'un verdict est attendu cette semaine dans ce procès décrié par les défenseurs de la liberté de la presse.

"Je lis et relis l'acte d'accusation qui nous concerne, je le retourne dans tous les sens, mais je ne le comprends pas", a déclaré Akin Atalay à la reprise du procès à Silivri, près d'Istanbul, selon des propos rapportés par Cumhuriyet.

Dans ce procès devenu le symbole des atteintes à la liberté de la presse en Turquie, 17 collaborateurs de Cumhuriyet, des journalistes pour la plupart, sont accusés d'avoir aidé diverses organisations "terroristes" et risquent entre sept ans et demi et 15 ans de prison.

Mais ce quotidien farouchement critique du président Recep Tayyip Erdogan rejette ces accusations et dénonce un procès politique visant à réduire au silence l'un des derniers organes de presse indépendants en Turquie.

"Le but est clair : c'est de prendre le contrôle de Cumhuriyet, de le remettre entre des mains plus dociles et d'intimider les autres journaux et journalistes", a lancé M. Atalay, dernier des 17 prévenus à être encore en détention préventive.

Ecroué depuis 541 jours, M. Atalay a accusé les procureurs en charge du dossier de "voler du temps de vie aux gens".

Selon Cumhuriyet, la dernière série d'audiences de ce procès qui a débuté en juillet 2017 doit se poursuivre jusqu'à vendredi.

Le procès des 17 collaborateurs de Cumhuriyet suscite l'inquiétude des défenseurs de la liberté de la presse qui dénoncent la multiplication des pressions contre les médias sous la présidence de Recep Tayyip Erdogan, notamment depuis le putsch manqué de juillet 2016.

La Turquie occupe la 155e place sur 180 au classement de la liberté de la presse établi par l'ONG Reporters sans frontières (RSF).