TV: le leader TF1 à un niveau d'audience historiquement bas en janvier (Médiamétrie)

TF1, la chaîne de télévision la plus regardée en France, a enregistré en janvier son plus bas niveau d'audience historique, hors été, avec 18,8% de part d'audience moyenne (-0,4 point sur un an), selon les chiffres publiés lundi par Médiamétrie.

Les midis et les soirées de la première chaîne fonctionnent bien mais ses programmes de l'après-midi ne séduisent pas face au succès des après-midis de France 2, avec Sophie Davant ou Faustine Bollaert.

France 2 enregistre ainsi une belle progression à 14,3% (+0,7 point sur un an), avec des records d'audience pour "N'oubliez pas les paroles" et de beaux scores pour certaines fictions comme "Les rivières pourpres".

France 3 reste quasiment stable à 9,1% (-0,1), comme M6 à 8,8% (-0,1).

France 5 reste puissante malgré une légère baisse, à 3,6% (-0,2), impactée par les nouveaux programme jeunesse qu'elle diffuse l'après-midi.

TMC (groupe TF1) enregistre un bon mois de janvier à 3% de pda (+0,2); sa concurrente C8 reste stable à 2,9%.

Les deux chaînes sont talonnées par Arte qui égale son record historique à 2,8% grâce, notamment, à des soirées très performantes.

Derrière W9 (groupe M6, 2,6%, + 0,1), RMC Découverte (groupe Altice) égale aussi son record à 2,5% (+0,1).

Les autres chaînes du groupe TF1, TFX (1,8, -0,1) et TF1 Séries Films (1,7%) sont plutôt stables. 6ter (groupe M6) est stable à 1,7%, France 4 à 1,6% (-0,1).

La chaîne L'Equipe réalise un excellent mois de sports d'hiver à 1,5% (+0,3).

Les chaînes d'information en continu sont en léger recul par rapport à un mois de janvier 2019 marqué par la forte actualité des gilets jaunes, avec BFMTV à 2,2% (-0,4). LCI (groupe TF1) à 1% (-0,2), CNews à 0,8% (-0,1) et Franceinfo à 0,5%, stable.