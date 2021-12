Twitch, l'atout jeune des candidats à la présidentielle

Meetings en direct, émissions politiques, questions-réponses avec les internautes... Initialement conçue pour diffuser des parties de jeux vidéo en direct, la plateforme américaine Twitch est devenue un outil précieux dans la conquête du vote des jeunes pour l'élection présidentielle.

"C'est un excellent moyen de les intéresser à la politique, loin des codes et standards de la communication politique traditionnelle", souligne Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po, interrogé par l'AFP.

Cette tranche d'âge est particulièrement touchée par l'abstention: 29% des 18-24 ans s'étaient abstenus lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2017, selon une enquête Ipsos/Sopra Steria - sept points de plus que la moyenne tous âges confondus.

Pionnier, le candidat LFI à l'Élysée Jean-Luc Mélenchon a lancé l'émission "Allô Mélenchon" dans laquelle il répond aux questions des internautes.

- Mélenchon, pionnier sur Twitch -

Le deuxième épisode, diffusé mercredi 8 décembre, a rassemblé environ 4.000 personnes en direct et près de 25.000 en replay.

"La grammaire de Twitch est basée sur l'interaction et permet d'établir une relation directe avec le candidat", explique auprès de l'AFP Antoine Léaument, responsable de la communication numérique des Insoumis.

"Twitch nous permet de surmonter les contraintes temporelles et thématiques d'une matinale classique, ajoute-t-il, tout en se défendant de faire du "jeunisme : "L'objectif est de parler à tous du programme dans son ensemble".

Créée en 2011 avant de devenir la propriété d'Amazon en 2014, la plateforme accueille aussi les meetings et conférences de presse du leader insoumis, tout en lui ayant déjà permis de recueillir 130.000 euros de dons pour sa campagne.

D'autres personnalités politiques, à l'instar de Sandrine Rousseau (EELV), Olivier Faure (PS), Christophe Castaner ou Barbara Pompili (tous deux LREM), ont également franchi le cap en participant à l'émission "Backseat", animée chaque jeudi soir sur Twitch par Jean Massiet et ses 131.000 abonnés.

Pendant une heure, tous ont répondu aux questions de l'animateur, ancien collaborateur de Marisol Touraine au ministère de la Santé, et de ses trois chroniqueurs, sans "connivence", dans "l'authenticité, la vérité et la sincérité", selon M. Moreau-Chevrolet, devant un public la plupart du temps éloigné de la politique.

- "Là où est ma génération" -

L'objectif est d'aller "là où est ma génération, sur l'une des plateformes les plus populaires du moment, afin de rendre l'information accessible", complète Hugo Travers, fondateur de la chaîne "HugoDécrypte".

Il diffusera une partie des meetings et des débats du prochain scrutin présidentiel pour "des gens qui n'auraient pas allumé leur téléviseur".

Twitch était entré dans le débat public français en mars 2021, lorsque le journaliste Samuel Étienne, qui présente une revue de presse sur cette plateforme, avait invité l'ancien président de la République François Hollande pendant plus de deux heures, réunissant 80.000 personnes en direct et plus de 700.000 en différé.

Le Premier ministre, Jean Castex, s'était ensuite essayé à l'exercice, faisant tomber la cravate pour un exercice "de pédagogie" d'une heure et demie.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait quant à lui utilisé Twitch pour une émission en direct depuis l'Élysée, intitulée "#Sans Filtre", sur le thème de la jeunesse en pleine crise sanitaire.

- La droite absente... pour l'instant -

Cette montée en puissance ne concerne que peu la droite et l'extrême droite : Valérie Pécresse, Éric Zemmour ou Marine Le Pen ne se sont, pour l'instant, pas emparés de cette plateforme.

"Je pense que nos adversaires vont se réveiller en janvier-février prochain", prédit M. Léaument.

"Twitch a une coloration politique de gauche et une culture libertaire", préfère nuancer M. Moreau-Chevrolet pour expliquer "la faible présence" de ces couleurs politiques.

Aux États-Unis, la prestation d'Alexandria Ocasio-Cortez est restée dans toutes les mémoires, la représentante démocrate réalisant en octobre 2020 la troisième meilleure audience de l'histoire de Twitch, en jouant aux jeux vidéos avant d'appeler les jeunes à se mobiliser pour Joe Biden.