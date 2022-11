Twitter : depuis son rachat, trois semaines dans la tempête Elon Musk

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Chargement du lecteur...

Les annonceurs temporisent

8 dollars pour certifier son compte

Vague de licenciements

Cacophonie autour de Twitter Blue

Avertissement des autorités américaines

Ultimatum et départs en cascade

Le 27 octobre 2022, Elon Musk annonce le rachat de Twitter pour 44 milliards de dollars, après une saga de plus de six mois. "L'oiseau est libre", tweete-t-il en référence au logo de la plateforme, un oiseau bleu."Twitter est désormais entre de bonnes mains", salue l'ancien président américain Donald Trump, banni de la plateforme après l'assaut du Capitole début 2021.Des associations s'inquiètent au contraire qu'Elon Musk n'ouvre les vannes à la désinformation et aux discours de haine.L'Union européenne prévient le 28 que Twitter devra respecter sa nouvelle réglementation sur le numérique qui contraint les grandes plateformes à modérer leurs contenus.Elon Musk tente de rassurer en annonçant la formation prochaine d'un "conseil de modération des contenus".Au lendemain du rachat, le constructeur automobile General Motors arrête temporairement de payer pour des publicités sur Twitter, devenant le premier grand annonceur à remettre en cause sa présence sur le réseau social, dont 90% des revenus proviennent de la publicité.D'autres entreprises suivent, comme les géants américains de l'agro-industrie General Mills (Cheerios et Häagen-Dazs) et Mondelez international (biscuits Oreo), ou encore Volkswagen et Audi.Le 1er novembre, Elon Musk annonce dans un tweet le lancement prochain d'un abonnement à 8 dollars par mois pour les utilisateurs souhaitant faire certifier leur compte comme authentique et être moins exposés à la publicité.La certification des comptes était jusque-là gratuite et accessible seulement à certains profils, comme les gouvernements, les entreprises, les médias, les personnalités politiques, culturelles ou sportives, etc.Le 4, Twitter entame une vague de licenciements, qui concerne environ 50% de ses 7500 salariés dans le monde. "Il n'y a malheureusement pas d'autre choix quand l'entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour", justifie Elon Musk.Le 9, une grande cacophonie entoure le lancement sur les iPhone du nouveau Twitter Blue, l'abonnement payant pour faire authentifier son compte.Pendant 48 heures, de nombreux comptes se font passer pour ceux de célébrités ou de grandes entreprises, du basketteur LeBron James à Nintendo. Ces usurpations pousseront Twitter à suspendre Twitter Blue dès le 11 novembre.Le 10, l'agence américaine de la concurrence (FTC) émet un rare avertissement contre la plateforme: "Nous suivons les récents développements chez Twitter avec beaucoup d'inquiétude. Aucun directeur général ou entreprise n'est au-dessus de la loi."L'agence rappelle que Twitter risque des amendes conséquentes si elle ne se conforme pas aux règles sur la sécurité et la confidentialité des données. Or de nombreux employés au fait de ces régulations ne sont plus chez Twitter.Le 16, Elon Musk annonce le report au 29 novembre de la relance de Twitter Blue, après son faux départ de la semaine précédente.Le même jour, le milliardaire lance un ultimatum à ses employés rescapés de la première vague de licenciements. Ils doivent s'engager avant le lendemain à "travailler de longues heures à haute intensité", faute de quoi ils seront licenciés.Selon plusieurs médias américains, des centaines d'employés choisissent de partir.