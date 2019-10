Typhon Hagibis: la Fédération française de rugby "prend acte" de l'annulation d'Angleterre-France

La Fédération française de rugby (FFR) a déclaré, par la voix de son vice-président Serge Simon, prendre "acte" de la décision de World Rugby, jeudi, d'annuler le match de Coupe du monde Angleterre-France, prévu samedi à Yokohama, en raison du typhon Hagibis.

"La Fédération française prend acte de la décision de World Rugby" a déclaré Serge Simon à la presse à Kumamoto, lisant le communiqué publié quelques minutes plus tôt par la FFR. Dans celui-ci, la FFR "appelle tous ses supporters à suivre les consignes des autorités locales ou l'ambassade de France et s'associe pleinement à leur déception".

"L'institution World Rugby a garanti à la Fédération que tous les billets émis seraient remboursés et qu'elle communiquera avec les personnes concernées le plus rapidement possible", est-il ajouté.

Serge Simon a ensuite refusé, dans le hall de l'hôtel Nikko, de répondre aux questions de la presse. Il a tourné les talons pour rejoindre le reste de la délégation, parti vers 13h00 locales (06h00 françaises) à bord de deux cars pour Oita, quelque 150 km plus au sud de l'île de Kyushu, la plus méridionale des quatre principales qui composent le Japon.

Le personnel de l'hôtel, où les Bleus sont arrivés le 23 septembre, avait déployé une banderole "Merci! Allez les Bleus !" en guise d'au revoir.

Les Bleus prépareront donc sur place dès jeudi soir leur quart de finale prévu à Oita le 20 octobre à 16h15 (09h15 française), très probablement face au pays de Galles. Avec l'annulation de la rencontre (deux points pour chaque équipe, match nul 0-0), le XV de France termine en effet deuxième de la poule C, derrière l'Angleterre.

Pas plus les joueurs que le sélectionneur Jacques Brunel ou les membres de l'encadrement n'ont souhaité s'exprimer sur l'annulation de la rencontre.

Le typhon Hagibis, annoncé comme l'un des plus puissants des dernières décennies dans la région, devrait toucher ce week-end une large partie du Japon. Il a conduit World Rugby à annuler, en plus d'Angleterre-France, Nouvelle-Zélande - Italie, prévu samedi à Toyota (centre).