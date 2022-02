UAE Tour: Philipsen démarre bien sa saison

Première course de 2022, premier succès: le Belge de l'équipe Alpecin-Fenix Jasper Philipsen a démarré idéalement sa saison en remportant dimanche au sprint la première étape de l'UAE Tour, première course WorldTour de la saison cycliste, et enfilé le maillot rouge de leader.

Il a devancé Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) et Elia Viviani (Ineos Grenadiers) lors de cette étape de 185 km autour de Madinat Zayed, où tout s'est joué dans le final.

Philipsen décroche ainsi à 23 ans le 15e succès de sa carrière.

Tadej Pogacar, tenant du titre qui fait sa rentrée sur l'UAE Tour, a lui terminé 27e, à seulement 10 secondes du vainqueur.

Comme les autres favoris (Adam Yates, Joao Almeida, Tom Dumoulin, Aleksandr Vlasov...), il attend les étapes plus accidentées, programmées mercredi et samedi pour se distinguer.

Les sprinteurs étaient attendus dans cette première étape largement plate et tout s'est réglé dans l'emballage final à l'issue d'une interminable ligne droite de plus de 50 km dans le désert émirati.

Philipsen a réussi à tirer son épingle du jeu au terme d'un sprint décousu et musclé, où Dylan Groenewegen, double vainqueur d'étape sur le Saudi Tour il y a deux semaines, a notamment semblé gêné par le Belge. Déporté sur la droite et frôlant les barrières, il a échoué au pied du podium.

Arnaud Démarre, premier Français de l'étape (9e), s'est lui aussi retrouvé enfermé dans les derniers hectomètres, ne pouvant pleinement disputer le sprint.

"C'est bien de gagner immédiatement et de faire tomber la pression", s'est réjoui Philipsen juste après l'arrivée.

"Je suis vraiment impatient de continuer et d'essayer de répéter ce que nous avons fait aujourd'hui", a ajouté le Belge, qui s'était notamment illustré l'an dernier en remportant la 5e étape de la Vuelta et en terminant 2e sur trois étapes du Tour de France.

Lundi, la deuxième étape de l'UAE devrait également sourire aux sprinteurs. Elle emmènera le peloton entre Hudayriyat Island et Abu Dhabi Breakwater sur 173 km.