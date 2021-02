UAE Tour: Pogacar reprend sa route

Le dernier lauréat du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar, ouvre sa saison à l'UAE Tour à partir de dimanche, tout comme deux ex-vainqueurs de la Grande Boucle, le Britannique Chris Froome et l'Italien Vincenzo Nibali.

Pogacar (22 ans) se dit "impatient de commencer et de reprendre la compétition" dans l'épreuve émiratie qu'il a terminée l'an passé à la deuxième place derrière le Britannique Adam Yates, revenu défendre son titre aux Emirats arabes unis sous ses nouvelles couleurs de l'équipe Ineos.

Hormis les étapes favorables aux sprinteurs qui se pressent en nombre au départ (Ackermann, Bauhaus, S. Bennett, Bol, Ewan, Nizzolo, Viviani), l'épreuve longue de 1045 kilomètres se dénoue le plus souvent lors de l'arrivée au sommet programmée mardi à Jebel Hafeet (10,6 km à 6,8 %). Mais, comme en 2019, les organisateurs ont ajouté une autre arrivée en altitude, à Jebel Jais (21,5 km à 5,4 %), où sera jugée jeudi la 5e étape.

"Entre les vacances et les camps d'entraînement, j'ai passé beaucoup de temps aux Emirates arabes unis ces derniers temps et je peux dire que l'UAE Tour est une course que j'aimerais vraiment gagner un jour. Si cela peut être cette année, ce serait formidable", annonce Pogacar qui court pour l'équipe-hôte (UAE Emirates) avec, pour soutien en montagne, l'Italien David Formolo et le Polonais Rafal Majka.

Adam Yates est épaulé pour sa part par les grimpeurs colombiens Ivan Sosa, récent vainqueur du Tour de la Provence, et Dani Martinez, ainsi que le champion du monde du contre-la-montre, l'Italien Filippo Ganna, grand favori du chrono prévu lundi sur 13 kilomètres.

D'autres têtes d'affiche ont fait le déplacement aux Emirats où la course avait été amputée l'an passé de ses deux dernières étapes en raison de la pandémie et des premiers cas de covid-19. Entre autres, le Néerlandais Mathieu van der Poel, qui reprend la route après le cyclo-cross, le Portugais Joao Almeida ainsi que des grimpeurs reconnus (Lutsenko, Uran, Kuss, Buchmann).

Froome, quadruple vainqueur du Tour entre 2013 et 2017, fera pour sa part ses débuts sous le maillot de sa nouvelle équipe Israël SN. Il retrouvera quelques seniors dans le peloton des équipes, notamment Nibali, qui avait interrompu sa série dans la Grande Boucle en 2014, et l'Espagnol Alejandro Valverde, vainqueur aux Emirats voici trois ans.

Les étapes de la 7e édition:

21 février: 1re étape Al Ruwais - Al Mirfa, 177 km

22 février: 2e étape Hudayriat Island - Hudayriat Island, 13 km (contre-la-montre individuel)

23 février: 3e étape Al Ain - Jebel Hafeet, 162 km

24 février: Marjan Island - Marjan Island, 204 km

25 février: 5e étape Fujairah - Jebel Jais, 170 km

26 février: 6e étape Dubai - Palm Jumeirah, 168 km

27 février: 7e étape Yas Marina - Abu Dhabi Breakwater, 147 km

Les derniers vainqueurs:

2020: Adam Yates (GBR)

2019: Primoz Roglic (SLO)

2018: Alejandro Valverde (ESP)