Uber déjoue les pronostics et dégage un bénéfice net au dernier trimestre

Les marchés s'attendaient à d'énièmes pertes, mais Uber a dégagé un bénéfice net de 892 millions de dollars au quatrième trimestre, un signe que la rentabilité n'est plus une chimère pour le géant des locations de voitures avec chauffeurs (VTC).

La société américaine a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 milliards de dollars pendant la saison des fêtes, en hausse de 83% sur un an, d'après son communiqué de résultats publié mercredi.

Son titre prenait plus de 5% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse.

"Nos résultats montrent le chemin parcouru depuis le début de la pandémie", a déclaré Dara Khosrowshahi, le patron de l'entreprise, cité dans le communiqué.

"Au quatrième trimestre, nous avons plus de consommateurs actifs sur notre plateforme que jamais auparavant", a-t-il ajouté, en référence aux 118 millions d'"utilisateurs actifs mensuels" de l'application.

Il a aussi souligné que pour l'activité de trajets avec chauffeurs, les réservations brutes (essentiellement le montant perçu avant le paiement des conducteurs) sont quasiment revenues au niveau d'avant la pandémie.

"Le variant Omicron a commencé à affecter nos affaires fin décembre, mais les trajets sont déjà en train de rebondir", a-t-il assuré.

Uber a beaucoup souffert de la chute des déplacements professionnels et personnels en 2020 et 2021, au point de devoir retarder ses objectifs en termes de rentabilité.

Le groupe californien a alors investi dans les livraisons, et cette activité est rapidement devenue plus importante que les trajets.

En tout, d'octobre à décembre, les livraisons ont rapporté 2,4 milliards de dollars à Uber (+78% sur un an), et les trajets, 2,3 milliards (+55%).

Sur l'année 2021, Uber est parvenu à 17,5 milliards de dollars de recette et a largement réduit ses pertes à 496 millions, au lieu des 6,8 milliards de pertes nettes en 2020.

- Le statut des chauffeurs -

En novembre, Dara Khosrowshahi, s'était félicité d'avoir dégagé pour la première fois un excédent brut d'exploitation (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements ou Ebitda) de 8 millions de dollars.

"Ce superbe trimestre devrait mettre fin aux nombreuses questions, pas toujours injustifiées, qui nous ont été posées sur notre modèle économique. Est-ce qu'il fonctionne? La réponse est oui", avait-il assuré lors de la conférence aux analystes.

Mais Uber n'a pas fini de prouver que le modèle économique qu'elle a créé, celui de la "gig economy" ("économie des petits boulots"), est viable socialement.

Le statut de travailleur indépendant pour les chauffeurs, essentiel à ce modèle, est en effet remis en cause dans de nombreux pays.

Au Royaume-Uni, la Cour suprême britannique a estimé il y a un an que les conducteurs Uber n'étaient pas des auto-entrepreneurs et devaient bénéficier de droits sociaux minimums: salaire minimum et congés payés.

Le gouvernement espagnol est allé plus loin, en modifiant la loi en mars 2021 afin que les coursiers utilisant des applications de livraison soient considérés comme des salariés.

Aux Etats-Unis, l'administration Biden a annulé en mai une réglementation adoptée par l'administration Trump rendant plus difficile pour les travailleurs des plateformes de revendiquer un statut de salarié, afin de "maintenir les droits des travailleurs à un salaire minimum et aux protections liées aux heures supplémentaires".

La bataille se joue d'abord là où est né Uber, en Californie.

L'Etat a voté une loi en 2019 les considérant comme des salariés. Uber a contre-attaqué en 2020 en faisant approuver par référendum le statut d'indépendant des chauffeurs.

Mais ce référendum a été déclaré inconstitutionnel par un juge en août dernier. L'affaire continue.