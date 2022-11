UE - Chine : Charles Michel va rencontrer Xi Jinping à Pékin

Chargement du lecteur...

Tensions entre Bruxelles et Pékin sur fond de guerre en Ukraine

Chargement du lecteur...

La question des droits humains dans le Xinjiang

Comment l’Union européenne va-t-elle trouver sa propre voix au-delà des tensions croissantes entre Washington et Pékin ? C’est peut-être une question à laquelle devra répondre Charles Michel à l’issue de sa rencontre avec le président chinois à Pékin.Le président du Conseil européen doit composer d'un côté avec un pays comme l'Allemagne, qui a d'importants intérêts économiques en Chine. Il doit aussi prendre en considération d'autres États membres comme la Lituanie, qui s'est attirée la colère de Pékin en établissant des liens avec Taïwan, considéré par la Chine comme partie intégrante de son territoire.Le 12 novembre à Phnom Penh, quelques jours avant un sommet du G20 lors duquel Xi Jinping a rencontré le président américain Joe Biden, Charles Michel avait appelé Pékin à convaincre la Russie de respecter le droit international en Ukraine."Nous encourageons les autorités chinoises à utiliser tous les moyens en leur possession pour convaincre la Russie de respecter les frontières internationalement reconnues, à respecter la souveraineté de l'Ukraine", avait déclaré le dirigeant à l'AFP.Ce mois-ci aussi, dans un incident illustrant les tensions entre Bruxelles et Pékin, la diffusion d'un discours de Charles Michel, prévue en inauguration d'une foire commerciale à Shanghai, a été annulée car les autorités chinoises souhaitaient le censurer en partie, selon plusieurs diplomates européens.Un diplomate avait précisé que les autorités chinoises voulaient censurer dans le discours toutes les références à la guerre en Ukraine. Un sujet sensible en Chine, qui se veut officiellement neutre mais reste un allié stratégique de poids de la Russie.L'Union européenne considère la Chine comme un "partenaire, concurrent économique et rival systémique", selon la formulation adoptée en 2019. Mais les relations entre la Chine et l'Union européenne se sont aussi détériorées depuis l'imposition de sanctions, des deux côtés, au sujet d'accusations de violations de droits de l'homme dans la région chinoise du Xinjiang.Les liens commerciaux restent forts entre les deux, à l'image de l'Allemagne dont le chancelier Olaf Scholz a été fin octobre le premier dirigeant du G7 à se rendre en Chine depuis le début de la pandémie.