UEFA: quatre ans de plus et des défis pour Ceferin

Seul candidat en lice, le Slovène Aleksander Ceferin doit être réélu président de l'UEFA, jeudi à Rome, et entamer un deuxième mandat pour marquer son territoire, notamment face au patron de la Fifa Gianni Infantino.

Elu en septembre 2016 face au Néerlandais Michael van Praag et à la place de Michel Platini, qui est toujours suspendu de toute activité liée au football, Ceferin (51 ans) n'a désormais pas d'adversaire.

Sa réélection, cette fois pour un mandat complet de quatre ans, ne fait donc aucun doute. Mais le score qu'il obtiendra devant le Congrès réuni dans un grand hôtel sur les hauteurs de Rome n'est pas sans importance.

"Il sera intéressant de voir si Ceferin obtient à Rome un plébiscite ou plutôt un consensus mou, car sa capacité à imposer des décisions en dépendra", explique ainsi un spécialiste du football européen.

"Son bilan depuis son arrivée, on ne peut pas trop le juger. C'est après sa réélection qu'il devrait prendre des décisions fortes", ajoute la même source. "A l'UEFA où ça devrait bouger, certains attendent ces changements, d'autres les redoutent".

- Discussions tendues -

Car, s'il n'a rien de très spectaculaire, le bilan du premier mandat de Ceferin doit tout de même être lu à la lumière d'une marge de manoeuvre forcément limitée, puisqu'il a surtout dû, pour l'instant, mettre en oeuvre des mesures votées sous l'ère précédente.

Ses principales réalisations ? "La réforme de la gouvernance avec la limitation des mandats, mais aussi et surtout avoir maintenu l'unité du football européen", répond-on dans son entourage.

Avocat et père de trois enfants, Ceferin a également installé à la Confédération un style sec et sans fioritures, qui tranche singulièrement avec l'ère Platini, à la notoriété incomparable.

Mais ce deuxième mandat à venir pourrait offrir au Slovène la possibilité d'imposer plus nettement ses idées.

"On voit bien chez lui la volonté de donner plus de place aux petits clubs et nations avec la création d'une 3e Coupe d'Europe et de la Ligue des nations", analyse ainsi Didier Primault, directeur du Centre de droit et d'économie du sport (CDES) de Limoges, pour qui il est cependant "trop tôt pour dire si cela a un effet".

Cet effort pour garantir l'équilibre compétitif entre clubs sera probablement au coeur de son deuxième mandat, mais passe d'abord par une poursuite des discussions tendues avec la Fifa.

- La question Al-Khelaïfi -

Initialement soupçonné d'être la marionnette de Gianni Infantino, ex-secrétaire général de l'UEFA et qui a oeuvré pour son élection après son arrivée à la Fifa, Ceferin s'en est assez vite affranchi.

Il s'est pour cela appuyé sur l'Association européenne des clubs (ECA), présidée par l'Italien Andrea Agnelli, patron de la Juventus Turin. L'ECA le soutient ainsi dans son opposition à deux projets poussés par Infantino -une Coupe du monde des clubs élargie de 7 à 24 clubs et une Ligue mondiale des nations- qui menaceraient directement la lucrative Ligue des champions et la Ligue des nations récemment lancée par l'UEFA.

Mais selon une source proche de l'UEFA, Infantino et Ceferin devraient se rencontrer dès le congrès de Rome pour essayer d'avancer sur ces dossiers, notamment sur les questions des critères de qualification et des revenus accordés aux clubs dans le cadre de cette Coupe du monde des clubs XXL.

Autre dossier qui s'invitera rapidement sur le bureau de Ceferin, celui du fair-play financier. Alors que les Football Leaks ont montré comment le Paris SG et Manchester City ont tenté de le dribbler, le patron de l'UEFA devra faire en sorte de maintenir, voire renforcer, la crédibilité du système.

Outre l'élection du président, le congrès de jeudi sera d'ailleurs marqué par le renouvellement partiel du comité exécutif, au sein duquel la désignation du président du PSG Nasser Al-Khelaïfi fait débat.

Ce choix est dénoncé notamment par le président de la Ligue espagnole Javier Tebas qui estime que l'arrivée du patron de la chaîne beIN Sports, l'un des principaux contributeurs économiques de l'UEFA, "viole toutes les règles de bonne gouvernance".