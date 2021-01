Ukraine: 15 morts dans l'incendie d'une maison de retraite, une enquête ouverte

Un incendie a ravagé jeudi une maison de retraite à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, faisant au moins 15 morts et plusieurs blessés et conduisant les autorités judiciaires à ouvrir une enquête pour violation des règles anti-incendie.

Le feu s'est déclenché en milieu d'après-midi au premier étage d'un établissement situé dans la deuxième ville du pays, une ex-république soviétique souffrant d'un système de santé délabré.

"Quinze corps ont été découverts sur les lieux. Neuf personnes ont été sauvées. Cinq parmi elles ont été envoyées dans des hôpitaux", a indiqué le Service des situations d'urgence.

Sur Facebook, la procureure générale ukrainienne, Iryna Venedyktova, a également fait état de 11 blessés.

Le feu a été éteint moins de deux heures après s'être déclaré, a précisé le Service des situations d'urgence, indiquant que 50 pompiers avaient pris part à l'opération.

L'incendie a ravagé une surface de 100 m2, selon le ministère de l'Intérieur.

Le bâtiment sinistré, à un seul étage, se trouve dans la banlieue ouest de Kharkiv, selon un correspondant de l'AFP sur place.

Une faible fumée s'échappait toujours du bâtiment en fin d'après-midi, alors que deux camions de pompiers étaient stationnés à côté.

"La cause préliminaire de l'incendie est (la manipulation) imprudente d'appareils électriques", a indiqué la procureure générale, annonçant l'ouverture d'une enquête pour violation des règles anti-incendie.

Le président Volodymyr Zelensky a indiqué sur Telegram que 33 personnes au total se trouvaient dans l'immeuble au moment du sinistre.

Il a exprimé ses condoléances aux proches des victimes tout en exigeant des forces de l'ordre qu'elles retrouvent les coupables "dans les plus brefs délais".

- Enquête de police -

"On prie pour qu'il n'y ait pas davantage" de victimes, a écrit M. Zelensky sur Twitter. Le gouvernement a annoncé une réunion d'urgence.

La police a commencé à interroger trois employés de l'établissement, a indiqué dans un communiqué le ministre de l'Intérieur, Arsen Avakov. Sa propriétaire pourrait être arrêtée, a-t-il ajouté.

D'après la police ukrainienne, 29 pensionnaires habitaient dans l'établissement en permanence.

Selon un responsable régional, Iouri Chparagha, la maison de retraite n'avait pas été enregistrée officiellement. Cité par le site de la télévision publique Suspilne, il a affirmé "ne pas comprendre" le statut de l'établissement.

Les incendies meurtriers ne sont pas rares en Ukraine, où le respect des règles de sécurité est peu contrôlé et où de nombreuses infrastructures sont vétustes.

En décembre 2019, un feu avait tué 16 personnes et en avait blessé 30 autres dans un établissement d'enseignement supérieur à Odessa, dans le sud du pays. La directrice avait été arrêtée et accusée de "négligence criminelle".

En août de la même année, un incendie dans un hôtel d'Odessa avait fait neuf morts. En juin, c'était un hôpital psychiatrique qui avait brûlé, toujours à Odessa, faisant six morts.

En mai 2016, 17 personnes avaient péri dans les flammes ayant ravagé une maison de retraite dans la région de Kiev.