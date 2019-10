Ukraine: cinq morts dans l'atterrissage d'urgence d'un avion cargo

Au moins cinq personnes ont été tuées lors de l'atterrissage en urgence jeudi d'un avion cargo près de l'aéroport de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, ont indiqué les autorités locales.

"Cinq personnes ont été tuées" et trois autres ont été "extraites et transférées aux urgences dans un état grave", ont annoncé les services d'urgence ukrainiens, précisant qu'il s'agissait de sept membres d'équipage et d'une personne accompagnant la cargaison.

Le petit Antonov 12 a atterri jeudi matin à moins de 2 km de la piste de l'aéroport de Lviv, sans s'enflammer, ont précisé les service d'urgence. Dans une photo publiée sur leur site, on aperçoit l'avion avec une aile endommagée.

Selon le ministre ukrainien de l'Infrastructure Vladyslav Kryklii, l'atterrissage en urgence a été effectué car l'avion avait "épuisé son carburant".

Il a précisé sur Facebook que l'appareil de la compagnie Ukraine Air Alliance était en provenance de Vigo, dans le nord-ouest de l'Espagne.

Une enquête a été ouverte.