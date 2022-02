Ukraine : combien de forces en présence des deux côtés de la frontière ?

Côté Russie



Lors de la dernière réunion de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) convoquée d'urgence par l’Ukraine, à Vienne, le 15 janvier, l’ambassadeur américain Michael Carpenter a fait part de sa dernière mise à jour du contingent russe : « On évalue les troupes amassées à la frontière entre 169 000 à 190 000 soldats, alors qu’ils étaient seulement 100 000 le 30 janvier. » Selon un autre responsable américain, le contingent de 190 000 serait atteint en incluant les forces séparatistes de Lougansk et Donetsk. Pour rappel, la Russie dispose au total d’une armée nationale de 800 000 soldats.

Depuis début février, les 80 bataillons de l'armée de terre russe sont observés en position au nord, à l'est et au sud de l'Ukraine, notamment en Crimée annexée par Moscou en 2014. 14 autres étaient ces derniers jours en transit en provenance du reste de la Russie, notamment de Vladivostok, dans l'Extrême-Orient russe. Quelque 1 500 soldats des forces spéciales russes, les redoutables Spetsnaz, sont aussi arrivés dans la zone frontalière de l'Ukraine, selon le renseignement américain.

Au niveau de l’équipement russe, on peut dénombrer 1200 chars de combat, 300 obusiers (gros canons) et 200 avions de combat. Une importante force navale russe est amassée dans la mer Noire, équipée notamment de cinq véhicules amphibie qui pourraient être utilisés pour un débarquement sur la côte sud de l’Ukraine. Six autres véhicules de ce type ont été observés quittant la mer de Barents, au nord de la Russie, et contournant la Grande-Bretagne avant de passer le détroit de Gibraltar, se dirigeant apparemment vers la mer Noire.



Disposés autour de l’Ukraine, les forces russes encerclent presque totalement le territoire ukrainien comme on peut l’observer sur la carte du Centre de Stratégie et d’Études Internationales.

Les troupes au sol russes, les aires navales et les bases aériennes observées autour de l'Ukraine. Centre de Stratégie et d'Études Internationales

Côté Ukraine



Après avoir annoncé n’avoir "pas besoin" de soldats étrangers pour faire face à la Russie, le président Zelensky a déployé près 100 000 militaires à ses frontières, sur un total 150 000 soldats mobilisables.



Concernant l’équipement militaire, les Russes possèdent plus de matériel. Il est surtout plus moderne. Une partie de l’artillerie ukrainienne est héritée de l’Union Soviétique comme la centaine d’obusiers 2S7, le même modèle que les Russes, en état de fonctionnement.

Un drone turque Bayraktar TB2 drone lors d'une répétition de la parade militaire du Jour de l'Indépendance, à Kiev, le 20 août 2021. AP/Efrem Lukatsky

À cela, l’armée de l’air ukrainienne peut ajouter 125 avions de combat de première ligne. Kiev a aussi fait l’acquisition de 12 drones Bayraktar auprès de la Turquie. Enfin, en novembre, Washington a livré environ 88 tonnes de munitions, dont près de trois douzaines de lanceurs de javelot et 180 missiles. Depuis 2014, l’OTAN aurait fourni une aide de 14 milliards de dollars à l’Ukraine pour moderniser son artillerie.