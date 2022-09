Ukraine - DIRECT : les séparatistes prorusses annoncent des référendums d'annexion par la Russie dans le Donbass

13h03 TU. En réaction à l'annonce des référendums d'annexion du Donbass, Kiev promet de "liquider" la "menace" russe (présidence ukrainienne)



L'Ukraine a promis mardi de "liquider" la "menace" russe face à l'annonce de l'organisation de référendums d'annexion par Moscou des régions séparatistes de Donetsk et de Lougansk, dans l'Est du pays.

"L'Ukraine va régler la question russe. La menace ne peut être liquidée que par la force", a écrit sur Telegram le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, Andriï Iermak, dénonçant un "chantage" de la part de Moscou, motivé par "la peur de la défaite".



12h58 TU. Des référendums d'annexion par la Russie dans le Donbass du 23 au 27 septembre annoncés par les séparatistes



Les territoires séparatistes prorusses de la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, vont organiser des référendums pour intégrer la Russie du 23 au 27 septembre, ont rapporté mardi leurs autorités et agences de presse officielles.

Ces scrutins auront lieu dans les régions de Donetsk et de Lougansk, dont le président russe Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance peu avant de lancer son offensive contre l'Ukraine. Leur intégration à la Russie représenterait une escalade majeure dans le conflit.



(Re)lire : Ukraine : qui sont les séparatistes prorusses ?



11h46 TU. Poutine accuse l'Europe de bloquer le don de 300.000 tonnes d'engrais aux pays pauvres



Le président Vladimir Poutine a accusé mardi l'UE de bloquer le don de 300.000 tonnes d'engrais russes aux pays qui en ont le plus besoin, au moment où Moscou se plaint d'obstacles aux exportations de la part des Occidentaux.

"Le comble du cynisme, c'est que même notre offre (...) de transférer gratuitement 300.000 tonnes d'engrais russes bloqués dans les ports européens en raison des sanctions vers les pays qui en ont besoin reste toujours sans réponse", a déploré M. Poutine lors d'une cérémonie de remise des lettres de créance à une vingtaine d'ambassadeurs.

"C'est clair: ils ne veulent pas laisser nos entreprises gagner de l'argent", a-t-il regretté. Avant d'ajouter: "Mais nous voulons donner (ces tonnes d'engrais) gratuitement aux pays dans le besoin", a-t-il fait valoir.

La Russie, puissance céréalière mondiale, ne peut vendre sa production et ses engrais en raison des sanctions occidentales touchant notamment les secteurs financiers et logistiques.

En 2021, la Russie était le premier exportateur d'engrais azotés et le deuxième fournisseur d'engrais potassiques et phosphorés, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Mardi, Vladimir Poutine a de nouveau fustigé "des sanctions illégitimes" prises par certains pays d'Occident "pour renforcer leur position" qui ont, selon lui, "des conséquences négatives sur eux-mêmes" mais aussi "sur des Etats totalement innocents (qui) souffrent d'une telle politique, en premier lieu les pays en développement et les plus pauvres", a-t-il assuré.

Selon lui, ce sont les pays en Afrique, en Asie du Sud et en Amérique latine qui "ont été principalement touchés par les restrictions occidentales sur l'approvisionnement en énergie, en nourriture et en engrais russes sur les marchés mondiaux".

Ces déclarations interviennent au moment où Moscou conteste de plus en plus deux accords conclus en juillet à Istanbul permettant l'exportation du blé et du maïs d'Ukraine malgré l'offensive russe, mais aussi, en théorie, les exportations de Moscou qui ont été affectées par les sanctions occidentales.

Le Kremlin affirme notamment que la plupart des produits alimentaires ukrainiens vont aux pays européens, ce que dément Kiev.



(Re)lire : Guerre en Ukraine : Vladmir Poutine exerce-t-il un chantage au blé ?



(Re)voir : Ukraine-Russie : un accord crucial sur les céréales



Chargement du lecteur...



11h30 TU. Ukraine: réouverture partielle de McDonald's à Kiev



McDonald's a partiellement rouvert mardi trois restaurants à Kiev, tout un symbole, plus de six mois après leur fermeture à cause de l'invasion russe de l'Ukraine et alors que le géant américain a quitté la Russie.

"Après des discussions avec les dirigeants ukrainiens, des spécialistes en matière de sécurité et des fournisseurs", le groupe a indiqué dans un communiqué rouvrir uniquement son service de livraison à ce stade.

Mardi matin, plusieurs livreurs de plateformes de livraison faisaient la queue à l'extérieur d'un des restaurants de McDonald's à Kiev dans l'attente de commandes de clients, a constaté une équipe de l'AFP.

"Je crois qu'il va y avoir beaucoup d'excitation aujourd'hui, l'ouverture est à 09H00 (06H00 GMT) et je ne pense pas que je vais me reposer aujourd'hui", prédit Maxim Khadap, un livreur casqué de 19 ans.

Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba, a salué "un signal pour les entreprises internationales de (montrer) l'opportunité de travailler en Ukraine malgré la guerre".

"En octobre, ces trois restaurants rouvriront complètement, ainsi que (les services de) McDdrive et Express", a affirmé mardi McDonald's dans un communiqué.

Sept autres restaurants de la capitale doivent aussi rouvrir prochainement, ainsi que d'autres restaurants "dans des villes de l'ouest du pays", selon la même source.

McDonald's avait fermé ses restaurants en Ukraine le 24 février, le jour de l'invasion russe.

Les marges de l'enseigne de restauration rapide avaient été entamées au deuxième trimestre par les fermetures de restaurants en Ukraine, mais aussi en Russie, d'où le géant de la restauration rapide s'est retiré dans la foulée de l’adoption de sanctions occidentales contre Moscou.

En Russie, ses 850 restaurants ont été vendus au businessman Alexander Govor qui a lancé en juin la chaîne "Vkousno i Tochka" (Délicieux, Point en français, ndlr.).

Au deuxième trimestre, le bénéfice net de McDonald's a chuté de 46% à 1,2 milliard de dollars.



(Re)voir : Vkousno i totchka : en Russie, réouverture de McDonald's rebaptisé



Chargement du lecteur...



10h52 TU. L'ex-président russe Medvedev veut l'annexion du Donbass pour renforcer l'offensive en Ukraine



L'ex-président russe Dmitri Medvedev a affirmé mardi que l'annexion par référendum des régions séparatistes du Donbass, dans l'est de l'Ukraine, permettrait à Moscou de renforcer son offensive militaire.

Les référendums dans le Donbass "sont d'une grande importance non seulement pour la protection systémique des habitants (...), mais aussi pour le rétablissement de la justice historique", a déclaré M. Medvedev sur Telegram.

"Empiéter sur le territoire de la Russie est un crime et s'il est commis, cela vous permet d'utiliser toutes les forces de légitime défense", a-t-il ajouté.

Selon M. Medvedev, "la transformation géopolitique du monde deviendra irréversible" après "l'intégration de nouveaux territoires" en Russie.

M. Medvedev, qui a été président de 2008 à 2012, puis Premier ministre de 2012 à 2020, est actuellement vice-président du puissant Conseil de sécurité russe.

Ces déclarations interviennent alors que les autorités prorusses en Ukraine multiplient les appels à organiser des référendums d'annexion à la Russie, en pleine contre-offensive de l'armée de Kiev qui suscite l'inquiétude des forces d'occupation installées par Moscou.

Mardi, l'un des principaux représentants pro-Moscou du Donbass, Denis Pouchiline, a affirmé que les "républiques" séparatistes prorusses de Donetsk et Lougansk "travaillaient activement" depuis lundi soir à l'organisation d'un référendum pour rejoindre la Russie.

M. Pouchiline a indiqué vouloir un vote "le plus ouvert possible", sans toutefois "avoir aucun doute" sur l'issue du scrutin.



(Re)lire : De la Petite Russie à la Nouvelle Russie, comment Poutine veut effacer l'Ukraine de l'Histoire



(Re)voir : Ukraine : de rares images des combattants pro-russes dans le Donbass



Chargement du lecteur...



9h24 TU. La Première ministre britannique réitère son soutien à l'Ukraine

La Première ministre britannique Liz Truss s'est engagée mardi à maintenir, voire augmenter en 2023 le soutien militaire du Royaume-Uni à l'Ukraine, lors de son premier déplacement à l'étranger comme cheffe de gouvernement, à l'Assemblée générale de l'ONU.

Quelques heures après les funérailles de la reine Elizabeth II, Liz Truss s'est envolée lundi pour New York (Etats-Unis) et l'Assemblée générale des Nations unies, un événement qu'elle souhaite mettre à profit pour réitérer l'engagement du Royaume-Uni envers l'Ukraine face à l'envahisseur russe.

Dans un communiqué, elle a indiqué que son pays comptait égaler, voire dépasser, en 2023 les 2,3 milliards de livres sterling (2,6 milliards d'euros) d'aide militaire promis cette année.

"Les victoires de l'Ukraine ces dernières semaines sont une source d'inspiration", a-t-elle déclaré, après la reprise par les forces ukrainiennes de territoires occupés par les forces russes à la faveur d'une contre-offensive.

"Mon message aux Ukrainiens est le suivant: le Royaume-Uni continuera à se tenir juste derrière vous à chaque étape. Votre sécurité est notre sécurité", a-t-elle ajouté.



(Re)lire : Liz Truss, une autre dame de fer à la tête du gouvernement au Royaume-Uni



AP Photo/Frank Augstein



8h59 TU. La Russie et l'Ukraine prêtes à "échanger 200 prisonniers", affirme Erdogan



La Russie et l'Ukraine en guerre se sont accordées pour procéder à "l'échange de 200 prisonniers", a affirmé lundi soir le président turc Recep Tayyip Erdogan à la télévision américaine PBS.

"200 prisonniers seront bientôt échangés suite à un accord entre les parties", a affirmé le chef de l'Etat turc, estimant qu'il s'agit d'une avancée "significative" dans ce conflit.

Il n'a pas donné d'autres détails sur cet accord, ni sur les personnes concernées, civiles ou militaires, lors de cet entretien donné en turc.

Pour M. Erdogan, qui a rencontré le président russe Vladimir Poutine la semaine dernière à Samarcande (Ouzbékistan), le chef du Kremlin "veut en finir au plus vite" avec cette guerre.

Le président russe Vladimir Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan avant leur entretien en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Samarkand, en Ouzbékistan, le vendredi 16 septembre 2022.

Alexandr Demyanchuk, Spoutnik/AP



1h00 TU : sur le front ukrainien, une poche de résistance russe à Koupiansk

Sur la rive ouest, reconquise par l'armée ukrainienne, des panneaux de propagande accrochés par le parti de Vladimir Poutine, Russie Unie, sont encore visibles au-dessus de magasins à la vitrine éventrée, tandis que les tirs d'artillerie se font régulièrement entendre, ont constaté des journalistes de l'AFP.

La région de Kharkiv, frontalière de la Russie, a été partiellement occupée par Moscou dès le début de l'invasion lancée le 24 février. Mais début septembre, les Ukrainiens y ont repoussé les Russes à la faveur d'une contre-offensive.

A Koupiansk, noeud ferroviaire, les troupes de Kiev combattent encore : les Russes sont retranchés sur l'autre rive, où se déroule l'essentiel des affrontements.



Lundi, un flot de civils y cherchait à fuir la ville bombardée et où eau et électricité manquent depuis une semaine selon des habitants.

"C'est impossible de rester là où on habitait. Il y avait des tirs (...) toutes les heures", témoigne Lioudmila, 56 ans, qui a bravé les combats pour traverser la rivière depuis la rive est vers la sécurité relative de la rive ouest. "C'est très dur là-bas", résume-t-elle.

"Il n'y a pas de lumière, pas d'électricité, depuis une semaine. Pas d'eau", a déclaré à l'AFP Rouslan, ancien policier de 49 ans.

Alors que des familles se recroquevillent au bord de la route sur la rive ouest de la ville en attendant un moyen de transport, un char ukrainien situé sur une petite colline tire des obus au dessus de leurs maisons, visant les Russes dans l'est de la ville.

"Les Ukrainiens se rapprochent, mais il y a toujours des troupes russes dans certaines parties de la ville", confirme Olena Glouchko, une habitante de 33 ans, avant d'ajouter: "C'est juste terrifiant. C'est horrible."

Les troupes ukrainiennes sont désormais omniprésentes dans la ville, embarqués à toute vitesse dans des véhicules civils reconstruits ou marchant en ligne avec des sacs de ravitaillement.