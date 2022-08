Ukraine: la reprise des exportations de céréales saluée unanimement

L'Ukraine a repris lundi ses exportations de céréales pour la première fois depuis le début de l'invasion russe il y a six mois, avec le départ, salué unanimement, d'un premier bateau du port d'Odessa, sur la mer Noire, conformément à un accord international visant à atténuer la crise alimentaire mondiale.

"Le Razoni a quitté le port d'Odessa à destination du port de Tripoli au Liban. Il est attendu le 2 août à Istanbul. Il continuera sa route vers sa destination à la suite des inspections qui seront menées à Istanbul", a annoncé le ministère turc de la Défense.

Selon le ministre ukrainien de l'Infrastructure Oleksandre Koubrakov, le bateau est chargé de 26.000 tonnes de maïs. Des céréales sont déjà parties d'Ukraine depuis le début de la guerre, mais depuis le port de Berdyansk, en zone occupée par les Russes.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a "chaleureusement" salué le départ de ce premier bateau, exprimant l'espoir que la reprise des exportations de céréales ukrainiennes "apportera la stabilité et l'aide indispensables à la sécurité alimentaire mondiale".

La ministre britannique Affaires étrangères Liz Truss a qualifié le départ du Razoni de "premier pas important".

"Ces navires doivent passer librement. Il ne peut y avoir de nouveau bombardement du port d'Odessa", a-t-elle ajouté, en référence à une frappe russe sur le grand port du sud de l'Ukraine le 23 juillet, qui avait soulevé l'inquiétude sur la mise en oeuvre de l'accord.

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a lui évoqué une "journée de soulagement pour le monde, en particulier pour nos amis du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique". Selon lui, 16 autres bateaux chargés de céréales "attendent leur tour" pour quitter Odessa, le principal port ukrainien en mer Noire, qui concentrait avant la guerre 60% de l'activité portuaire du pays.

- "Atténuer la crise alimentaire" -

L'accord signé le 22 juillet à Istanbul entre la Russie et l'Ukraine, via une médiation de la Turquie et sous l'égide des Nations unies, permet la reprise des exportations ukrainiennes, bloquées depuis le début de l'invasion russe le 24 février, sous supervision internationale.

L'accord prévoit notamment l'instauration de couloirs sécurisés afin de permettre la circulation en mer Noire des navires marchands et l'exportation de 20 à 25 millions de tonnes de céréales.

De leur côté, l'Union européenne et l'Otan ont salué le départ du premier navire et réclamé la "mise en oeuvre totale" de l'accord.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a souligné dans un tweet la nécessité d'"atténuer la crise alimentaire mondiale causée par la guerre de la Russie en Ukraine". Il a par ailleurs salué le rôle "central" joué par la Turquie dans la conclusion de l'accord.

Moscou a, pour sa part, jugé "très positif" le départ du navire. "Espérons que les accords seront appliqués par toutes les parties et que les mécanismes fonctionneront efficacement", a dit à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Un accord similaire signé simultanément garantit à Moscou l'exportation de ses produits agricoles et engrais, malgré les sanctions occidentales.

Les deux accords doivent permettre d'atténuer une crise alimentaire mondiale qui a vu les prix monter en flèche dans certains des pays parmi les plus pauvres au monde en raison du blocage des ports ukrainiens par le conflit avec la Russie.

Les navires et leur chargement doivent être inspectés à Istanbul, sous l'autorité du Centre de coordination conjointe (CCC), inauguré mercredi dernier.

- Bombardements -

Sur le terrain, les frappes russes se poursuivent sur les villes ukrainiennes, notamment Mykolaïv dans le sud, où un des plus importants entrepreneurs agricoles du pays, Oleksiï Vadatoursky, 74 ans, a été tué avec son épouse dimanche.

Le président Volodymyr Zelensky a rendu hommage à Oleksiï Vadatoursky, qu'il a qualifié de "héros de l'Ukraine".

La ville a été massivement bombardée à nouveau lundi, selon le gouverneur de la région Vitali Kim qui a fait état de trois tués.

Mykolaïv est proche du front dans le sud de l'Ukraine, où les forces de Kiev mènent une contre-offensive.

Les journalistes de l'AFP ont également constaté un bombardement russe intense de la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine. Trois civils ont été tués dimanche dans la région de Donetsk, dont deux à Bakhmout, et 16 autres blessés, ont indiqué lundi les autorités locales.

Le ministre de la Défense ukrainien, Oleksiï Reznikov, a salué lundi sur Twitter la réception d'un nouveau système d'artillerie MLRS MARS II envoyé par Berlin.

L'armée russe assure notamment avoir détruit deux systèmes américains d'artillerie de précision Himars lors d'une frappe sur une usine à Kharkiv. Elle dit aussi avoir détruit deux dépôts de munition à Siversk et Kalenyky, dans la région de Donetsk, et un dépôt de carburant près de Nikopol (sud-est).

Volodymyr Zelensky avait accusé samedi les forces russes de pratiquer une tactique de "terreur" par leurs bombardements sur les villes ukrainiennes, et appelé les habitants de Donetsk à une évacuation générale.

Au moins 200.000 civils vivent encore dans les territoires de la région de Donetsk, dans le bassin minier du Donbass, qui ne sont pas sous occupation russe, selon une estimation des autorités ukrainiennes.