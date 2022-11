Ukraine: le Premier ministre britannique à Kiev pour annoncer une nouvelle aide

Le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé samedi à Kiev une nouvelle aide militaire, notamment anti-aérienne, assurant le président ukrainien Volodymyr Zelensky de son soutien "jusqu'à ce que l'Ukraine gagne" pendant qu'un premier train reliait la capitale à Kherson après le retrait russe de cette ville.

"Nous resterons à vos côtés jusqu'à ce que l'Ukraine ait gagné la paix et la sécurité dont elle a besoin et qu'elle mérite", a déclaré à Kiev aux côtés du président ukrainien M. Sunak, venu en visite surprise pour la première fois depuis sa prise de fonction fin octobre.

M. Zelensky s'est félicité de cette "visite significative et utile pour les deux pays". "Avec des amis comme vous à nos côtés, nous avons confiance dans notre victoire", a-t-il ensuite tweeté.

M. Sunak a annoncé une nouvelle aide militaire d'un montant de 50 millions de livres (57,4 millions d'euros), comportant des canons anti-aériens, des radars et des équipements anti-drones. Il a également annoncé une aide humanitaire de 16 millions de livres (18,3 millions d'euros).

A Kherson, dans le sud de l'Ukraine, après huit mois d'occupation russe, la liaison ferroviaire avec Kiev a été rouverte une semaine exactement après le retrait russe, permettant à des familles de se retrouver enfin.

Svytlana Dosenko refoule ses larmes en attendant son fils unique qu'elle n'a plus vu depuis le début de la guerre le 24 février."Je n'ai plus que lui", s'écrie-t-elle. Son mari est mort du Covid deux jours après le début du conflit. L'électricité avait été coupée à l'hôpital où il était sous respirateur.

La réouverture de la ligne doit également permettre d'approvisionner Kherson qui a désespérément besoin d'aide humanitaire. En se retirant, les Russes ont détruit les infrastructures essentielles, laissant la ville sans eau ni électricité alors que s'installe un rude hiver.

- Aider les civils -

La présidence ukrainienne a annoncé qu'Andriï Yermak, chef de cabinet de M. Zelensky, avait rencontré Isabelle Dumont, conseillère à la présidence française, pour discuter notamment des préparatifs de la conférence prévue à Paris le 13 décembre sur la reconstruction et l'aide aux civils ukrainiens face à l'arrivée de l'hiver.

Vendredi, Kiev a réclamé à l'Union européenne un "soutien supplémentaire" pour passer l'hiver alors que près de la moitié de ses infrastructures énergétiques ont été mises "hors d'état de fonctionner" par des frappes russes massives depuis début octobre.

L'Espagne a annoncé samedi l'envoi de 14 nouveaux générateurs électriques, s'ajoutant aux cinq annoncés le 19 octobre, ainsi que de 30 ambulances supplémentaires et des renforts policiers pour aider les autorités à enquêter sur de possibles crimes de guerre.

De nombreux Ukrainiens doivent affronter le début de l'hiver avec peu ou pas d'électricité et sans eau chaude, alors que la première neige de l'hiver est tombée jeudi sur le pays, après plus d'un mois et demi de bombardements sur le réseau énergétique du pays.

Moscou impute les coupures de courant et leur impact sur les civils au refus de Kiev de négocier plutôt qu'aux attaques de missiles russes. Kiev rétorque que Moscou n'est pas réellement intéressé par des pourparlers de paix et a suggéré vendredi soir que le Kremlin "recherch(ait) désormais une courte trêve, un répit pour reprendre des forces".

- Frontières de 1991 -

"La paix ne viendra qu'après que nous ayions détruit l'armée russe en Ukraine et atteint les frontières de 1991", a assuré samedi M. Yermak. "Seulement alors, la paix sera possible".

Les frontières de 1991 sont celles de l'Ukraine indépendante à la chute de l'URSS, qui comprennent la Crimée.

De leur côté, les dirigeants de la région Asie-Pacifique ont affirmé qu'ils condamnaient "pour la plupart" la guerre en Ukraine, dans la déclaration finale du sommet de l'APEC, forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique, reprenant la formulation du sommet du G20 en Indonésie plus tôt dans la semaine.

Depuis le début de la guerre, 437 enfants ont été tués en Ukraine et plus de 837 blessés, ont précisé samedi les autorités ukrainiennes.

L'ONU a publié cette semaine un rapport selon lequel des prisonniers de guerre des deux côtés avaient été soumis à la torture et à de mauvais traitements.

Samedi, l'armée ukrainienne a indiqué vérifier l'authenticité de vidéos qui, selon Moscou, prouvent que Kiev a exécuté plus de dix soldats russes qui s'étaient rendus.

La Russie a accusé vendredi l'Ukraine d'avoir ainsi commis un "crime de guerre", au lendemain d'accusations ukrainiennes sur des tortures commises à grande échelle par les forces russes à Kherson. L'ONU a indiqué examiner ces vidéos.

Après la reprise la semaine dernière d'une partie de la région de Kherson par l'armée ukrainienne, les lignes finissent de se déplacer dans le Sud.

Bien en arrière du front, dans la péninsule de Crimée annexée par Moscou en 2014, l'armée russe effectue des travaux de fortification: il s'agit "de garantir la sécurité des Criméens", a assuré Sergueï Aksionov, gouverneur installé par Moscou.

L'Ukraine a répété plusieurs fois ces derniers mois vouloir reprendre la péninsule, par la force s'il le faut.