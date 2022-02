Ukraine: le projet écologique est un projet de "sécurité", plaide Jadot

Le candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot a défendu lundi un projet écologique qui est aussi un projet "de souveraineté et de sécurité" et permet de "répondre structurellement à la crise ukrainienne".

"L’énergie qu’on ne consomme pas et les énergies renouvelables, c'est un projet de sécurité, de paix et le seul projet pour le climat", a-t-il plaidé lors d'une conférence de presse.

Il a opposé son projet à ceux de la Russie et de la Chine "qui assument un capitalisme prédateur (…) et la dictature" pour "installer un nouvel ordre mondial fondé sur un capitalisme qui s’affranchit des responsabilités environnementales et sociales".

"Si la question climatique n’est pas forcément leur première préoccupation, la question des ressources l’est. (...) On a des projets d’accaparement des ressources, y compris par la guerre, et d’installation de régimes dictatoriaux pour ne pas avoir à assumer démocratiquement les inégalités" générées, a développé le candidat.

L'eurodéputé EELV a estimé que "les candidats qui se moquent totalement des enjeux du climat et de la biodiversité" sont aussi "les plus complaisants par rapport à Poutine".

Il a jugé en outre que les sanctions de l'Union européenne contre la Russie étaient "à la hauteur de la situation".

Lors d'une réunion d'information des candidats à la présidentielle organisée à Matignon sur l'Ukraine, il a dit avoir demandé "d’étendre le régime de sanctions à la Biélorussie, qui est devenu un pays belligérant" et de "prendre en compte les impacts" sur l'économie et les consommateurs.

Il devait aussi réclamer davantage de "transparence" sur les livraisons d'armes à l'Ukraine par la France.

"Les Françaises et les Français sont en droit de savoir le type d'armes de défense que nous envoyons à l'Ukraine", avait-il expliqué lundi matin sur franceinfo.

"Je soutiens et j'étais un des premiers à demander ce type d'envois mais on voit tous les pays européens, et je pense que c'est un exercice normal de transparence, dire: +Voilà, nous envoyons des fusils, des munitions, du carburant, des armes anti-chars+", avait-il argumenté.