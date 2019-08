Ukraine: manifestation des antivaccins contre la "discrimination"

Quelque 200 personnes ont manifesté jeudi en Ukraine, pays d'Europe le plus affecté par la flambée actuelle de rougeole, pour réclamer la "liberté" de ne pas se vacciner et dénoncer la "discrimination" des autorités qui menacent de bannir les enfants non-vaccinés des écoles.

Les protestataires, dont beaucoup de jeunes parents avec leurs enfants, certains venus de province, brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire: "Non à la discrimination!", "Pour un choix médical libre" ou encore "La coercition à l'ingérence médicale est un crime".

"Je suis pour un choix libre et contre la discrimination", a déclaré à l'AFP une des manifestantes, Alla Fedortchouk, venue de Loutsk (ouest) et dont le fils de 3 ans n'a reçu aucune vaccin.

Alors qu'une de ses soeurs souffre, selon Mme Fedortchouk, de graves manifestations post-vaccinales indésirables, elle accuse les autorités d'abandonner à leur sort les enfants ayant connu le même problème. "Quand ma soeur est tombée malade, ma maman n'a eu aucun soutien de la part des médecins", a dit la jeune femme de 25 ans.

Selon l'OMS, les cas de rougeole ont triplé dans le monde entre janvier et juillet par rapport à la même période un an plus tôt. L'Ukraine, une ex-république soviétique vaste comme la France, est le pays européen le plus touché.

Le pays a enregistré plus de 57.000 cas depuis le début de l'année dont 18 mortels, du jamais vu depuis son indépendance.

Face à ce fléau, le gouvernement a menacé à la mi-août de bannir les enfants non-vaccinés d'accès aux établissements scolaires.

Les autorités ukrainiennes imputent la crise actuelle à des pénuries de vaccins au cours des années précédentes et à une forte opposition à la vaccination au sein d'une partie de la population.

Pour remédier à cette situation, le ministère de la Santé ne cesse d'appeler les parents à faire vacciner leurs enfants et a lancé cette année une "opération spéciale" dans des régions les plus touchées en organisant notamment des vaccinations massives dans des écoles.

Fin juillet, Kiev a également lancé une campagne de vaccination contre la diphtérie et le tétanos. "Parmi les enfants, la couverture vaccinale est d'environ 70%, parmi les adultes encore moins. Les experts prédisent une flambée" de ces infections dangereuses, a déclaré la ministre de la Santé par intérim Ulana Suprun.