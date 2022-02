Ukraine : qui sont les oligarques russes visés par les sanctions britanniques ?

Guennadi Timtchenko, 69 ans

Guennadi Timtchenko, lors du Sommet économique international de Saint Petersbourg en février 2019. © Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP

Les Rotenberg

Arkadi Rotenberg et son frère Boris (casque de chantier sur la tête) avec Vladimir Poutine se rendent sur le site du pont du détroit de Kerch en Crimée en septembre 2016.

© Alexei Druzhinin/Sputnik, Kremlin, Pool Photo via AP, File

Les trois oligarques russes visés par les nouvelles sanctions britanniques sont des milliardaires qui se sont enrichis depuis l'accession au pouvoir de Vladimir Poutine, dont ils sont considérés comme les relais financiers mais aussi ses partenaires sportifs.Même s'ils ont pu protéger leur fortune depuis l'introduction des premières sanctions occidentales en 2014, Londres estime que ces mesures, en coordination avec Washington qui les avait déjà visés, "va avoir un impact important sur leur capacité à avoir un mode de vie international comme ils pourraient le vouloir", selon un responsable occidental s'exprimant sous couvert d'anonymat."Nous avons une liste bien plus longue et nous allons regarder ces oligarques d'importance stratégique pour le Kremlin, qui sont complices par leur association avec le Kremlin", a ajouté cette source anonyme.Les autorités britanniques ont été critiquées pour leur inaction face à l'afflux d'argent aux origines parfois douteuses, investis sur les marchés financiers britanniques ou dans de luxueuses propriétés de la capitale britannique, surnommée à ce titre "Londongrad".Il a fondé Gunvor, l'une des plus grosses sociétés mondiales de négoce de pétrole, dont il s'est retiré après avoir été sanctionné par les Etats-Unis dès l'annexion de la Crimée en 2014. Selon Washington, "ses activités dans le secteur énergétique ont été directement liées à Poutine".Il détient aujourd'hui d'importantes participations dans les géants russes du gaz Novatek et de la pétrochimie Sibur. Sa fortune est estimée par Forbes à plus de 23 milliards de dollars, soit la sixième fortune de Russie.Selon l'édition russe de ce magazine, ses filles ont étudié dans des universités britanniques, à Oxford et Edimbourg.Pratiquant le hockey, il a parfois joué avec Vladimir Poutine et préside le club du SKA Saint-Pétersbourg. Il est aussi vice-président du Comité olympique russe.Il a été cité dans des enquêtes anticorruption de l'opposant Alexeï Navalny comme l'un des riches hommes d'affaires ayant financé un luxueux palais construit sur les rives de la mer Noire pour le président russe via des prête-noms, mais aussi dans les investigations journalistiques "Pandora Papers" sur les montages offshore servant à dissimuler les richesses de proches du Kremlin.Boris Rotenberg, 65 ans et son neveu Igor, 48 ans, sont issus d'une famille très proche de Vladimir Poutine.Ce sont respectivement le frère et le fils d'Arkadi Rotenberg, 70 ans, déjà sanctionné par Londres. Les deux frères sont considérés comme des amis d'enfance de Vladimir Poutine avec qui ils s'entraînaient au judo.Boris est le vice-président de la fédération russe de judo, dont le président est Arkadi.Ils jouent aussi au hockey avec le président, et le fils de Boris, Roman, vient d'être nommé entraîneur du SKA Saint-Pétersbourg, présidé par Timtchenko, sans avoir jamais été joueur professionnel.Les deux frères se sont enrichis grâce à des contrats publics énormes, en particulier pour les jeux Olympiques d'hiver de Sotchi en 2014. Ils ont contrôlé un temps des géants du BTP ayant construit le pont reliant la Russie à la péninsule ukrainienne annexée de Crimée.Arkadi s'est présenté comme le propriétaire du "palais" construit, selon Alexeï Navalny, pour Vladimir Poutine.