Ultimatum, drogue, fusion: principaux points du cessez-le-feu commercial entre Pékin et Washington

Quatre-vingt-dix jours de trêve, des achats de produits américain, une fusion bloquée, et un opiacé: ce que l'on sait de la trêve commerciale trouvée samedi par la Chine et les Etats-Unis.

. 90 jours

Washington renonce à porter comme prévu de 10% à 25% les droits de douanes sur 200 milliards de dollars d'importations chinoises – la moitié du total – à partir du 1er janvier.

Mais la Maison Blanche a fait savoir que cette décision n'était que suspendue, plus précisément pour une durée de 90 jours.

Si les deux pays n'arrivent pas dans ce délai à s'entendre sur des "changements structurels" dans leurs relations commerciales, notamment à propos des transferts "forcés" de technologie et de la propriété intellectuelle, "les droits de douane de 10% seront portés à 25%", a averti dans un communiqué la présidence américaine.

. "Buy American"

Washington indique aussi que Pékin s'engage à acheter une quantité "pas encore définie, mais très substantielles" de produits américains, pour réduire l'énorme déséquilibre commercial entre les deux pays.

La Chine a en particulier promis de commencer "immédiatement" à se fournir en produits agricoles.

. Fusion

Le président chinois Xi Jinping a dit être "ouvert" pour donner son feu vert à une fusion géante dans les semi-conducteurs, jusqu'ici bloquée, si elle devait lui être à nouveau soumise.

Il s'agit du rachat prévu du néerlandais NXP par l'Américain Qualcomm. Ce projet de plus de 40 milliards de dollars a été bloqué par les autorités de régulation chinoises, un veto interprété comme une mesure de rétorsion contre l'offensive américain sur les droits de douane.

. Drogue

Selon la Maison Blanche, Pékin a promis de durcir la répression contre le trafic de fentanyl vers les États-Unis, sur fond d'explosion des décès liés à cet opiacé synthétique.

Cette drogue produite en Asie est considérée comme 30 à 50 fois plus puissante que l'héroïne et 50 à 100 fois plus puissante que la morphine. 28.000 Américains ont été tués en 2017 par le fentanyl ou des drogues équivalentes.