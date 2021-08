Ultra-trail du Mont-Blanc: François d'Haene s'offre un quadruplé record

Le Français François d'Haene a remporté samedi pour la quatrième fois, nouveau record, l'Ultra-Trail du Mont-Blanc, épreuve reine de la course en montagne, au pied des grandes aiguilles et glaciers.

Après une édition 2020 annulée en raison du Covid-19, le retour de l'UTMB a fait le bonheur des coureurs et touristes, amassés au plus près dans les cols de montagne et les rues bondées de Chamonix, où flottait ces dernières heures une ambiance de Tour de France.

Déjà vainqueur de l'UTMB en 2012, 2014 et 2017, François d'Haene s'est imposé au terme de 20 h 45 min 49 sec d'une course menée sans accroc majeur ni forte adversité, notamment après que l'autre favori, l'Américain Jim Walmsley, eut jeté l'éponge à mi-course.

Cette victoire sur la mythique course à pied en montagne permet au viticulteur du Beaujolais de s'inscrire dans l'histoire de cette discipline, après s'être déjà distingué en détrônant en 2017 la star espagnole Kilian Jornet sur l'UTMB.

En juillet dernier, D'Haene s'était déjà imposé dans l'ultra-trail Hardrock 100 de Silverton au Colorado, en battant au passage le record de l'épreuve détenu depuis 2015 par Jornet.

"Je la savoure vraiment, parce qu'elle était très dure à aller chercher", a déclaré le vainqueur après son arrivée. "J'ai du m'adapter physiquement, ça été très dur", a-t-il ajouté, retenant cependant une course "intense, très belle" avec une météo exceptionnelle.

- L'Américaine Dauwalter 7e -

Derrière lui, à 13 et 27 minutes, Aurélien Dunand-Pallaz et Mathieu Blanchard complètent un podium 100% français, suivis de deux autres compatriotes (Ludovic Pommeret et Germain Grangier) au terme de 171 km de chemins et 10.000 mètres de dénivelés parcourus aux confins de la France, l'Italie et la Suisse.

Mais l'exploit probablement le plus marquant de l'édition 2021 est celui réalisé par l'Américaine Courtney Dauwalter, 35 ans, qui se classe 7e du général - hommes et femmes confondus -, une performance sans égal depuis l'édition 2013.

Avec un temps d'un peu plus de 22 h 30 min, la native du Minnesota améliore de deux heures son record personnel qui lui avait permis de s'imposer en 2019.

"Courir 100 miles (160 km, 171 pour l'UTMB) est bien plus drôle quand on peut en profiter", s'est-elle félicitée sur la ligne d'arrivée, comparant cette victoire à celle, acquise dans la douleur, de 2019. "Je suis si heureuse d'être venue ici cette année", a-t-elle ajoutée, exténuée.

Elle domine évidemment sans partage le classement féminin en franchissant la ligne d'arrivée avec plus d'une heure et demi d'avance sur le temps estimé de sa première poursuivante, la Française Camille Bruyas, pas encore arrivée samedi en milieu d'après-midi.

- 2.000 amateurs -

Les quelques coureurs qui arrivent au compte-goutte depuis le triomphe de François d'Haene, précèdent avec de longues heures d'avance l'essentiel des participants.

La plupart passera une seconde nuit en montagne, seuls avec leurs jambes et leur mental pour tenter de venir à bout de l'une des courses à pied les plus difficiles du monde.

Environ 2.300 coureurs s'étaient élancés vendredi à Chamonix à partir de 17H00. Très rapidement, le public et la lumière se sont raréfiés et les coureurs ont grimpé à la lampe frontale les cols qui les séparaient de l'Italie puis de la Suisse.

Vendredi soir aux Contamines Montjoie, cinq heures après le début de la course, les premières assistances étaient déjà portées sous une grande tente. Les compagnes massaient les jambes endolories, des coureurs tentaient une micro-sieste, alors que d'autres dévoraient du riz blanc.

Et après une première nuit passé à courir jusqu'à 2.500 mètres d’altitude, les quelque 2.000 amateurs "chanceux" qui avaient décroché un dossard sur tirage au sort - après une vérification de leur niveau sportif - ont poursuivi leur effort sous le soleil qui se levait sur la vallée de Courmayeur.

Au même moment, la crème mondiale de la discipline avalait les dénivelés des dizaines de kilomètres devant, pour boucler dès samedi un itinéraire équivalent à plus de quatre marathons et plus de deux ascensions complètes du Mont-Blanc.

Les amateurs, eux, auront pour objectif d'arriver avant l'heure limite, fixée à 16h30 locales dimanche à Chamonix.