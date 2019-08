Ultra-Trail du Mont-Blanc: une épreuve monstre pour coureurs extrêmes

Une boucle de 171 km autour de la montagne en courant au rythme de variations météorologiques parfois excessives, de jour et de nuit: l'épreuve-phare de l'Ultra-Trail du Mont-Blanc a été lancée vendredi à 18h00 à Chamonix pour 2300 coureurs addicts à l'endurance extrême.

Une marée humaine s'est déversée depuis le centre ville de Chamonix pour rallier le massif montagneux, sous les cris de milliers de personnes, venus encourager les ultra-trailers ayant à leur programme 10.000 m de dénivelé positif en traversant trois pays (France, Italie et Suisse).

La longue course devrait se jouer en 20 heures et le grand favori est Xavier Thévenard, en lice pour marquer l'histoire avec une quatrième victoire inédite. Il aura maille à partir avec les Américains Tim Tollefson et Zach Miller.

Comme c'est la tradition, les coureurs ont pris le départ au son de la musique du film 'Les Chariots de feu' de Vangelis, évitant la pluie, invitée de la dernière heure après une journée très ensoleillée.

Les premiers partants se sont élancés en petite foulée mais très vite le reste du peloton a quitté l'aire de départ au pas, en raison du grand nombre de coureurs. L'émotion était forte, beaucoup d'amateurs n'ont pas retenu leurs larmes en prenant le départ d'une épreuve considérée comme le Graal dans le milieu du trail.

Les participants, aux 100 nationalités différentes, vont devoir courir toute la nuit durant, équipés de leur lampe frontale, profitant de points de contrôle et de ravitaillement pour se nourrir et s'équiper en fonction de la météo.

Il devrait faire assez chaud et des orages pourraient éclater en fin de parcours.

Le vainqueur est attendu samedi vers 14h. La barrière horaire a été fixée à 46h30.