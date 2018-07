Umtiti: "Quand on n'est pas spécialement grand..."

"La détermination, l'envie de marquer, de passer devant le joueur", voilà ce qu'il a fallu mardi à Samuel Umtiti, "pas spécialement grand", pour marquer le but envoyant l'équipe de France en finale du Mondial-2018 aux dépens de la Belgique (1-0).

Q: Vous mesurez 1,83 mètre (Didier Deschamps tape sur la tête de son joueur avec le sourire, ndlr), contre 1,94 pour Marouane Fellaini, comment avez-vous fait pour le battre de la tête ?

R: "Ce but, c'est vrai que sur les conseils de pas mal de personnes dont le coach, quand on n'est pas spécialement grand, il faut mettre la détermination, l'envie de marquer, de passer devant le joueur, c'est ça je pense qui m'a permis de marquer ce but. J'ai bien anticipé, et le coup de pied arrêté a été très bien tiré, ça m'a facilité la tâche, face à un joueur très performant de la tête comme Marouane Fellaini".

Q: Etes-vous le porte-bonheur de l'équipe?

R:"Je ne suis pas du tout le porte-bonheur, on n'a pas remporté la finale à l'Euro, c'est pour ça que ça me tient à coeur d'arriver en finale de Coupe du monde. J'espère que ce sera différent et qu'on pourra la ramener en France".

Q: Comment vous êtes-vous senti pendant ce match?

R: "Je me suis senti bien. Il y a eu des moments chauds qu'on a dû gérer tous ensemble, avec l'aide de nos joueurs offensifs qui nous ont fait énormément de bien. Je suis très content du groupe, de ce qu'on a pu faire. Quand on voit les efforts qu'on a fournis ce soir, on ne peut être que content".

Propos recueillis en conférence de presse