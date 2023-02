Un Américain inculpé pour avoir aidé son fils à acheter l'arme utilisée dans une tuerie

Le père d'un jeune Américain, qui a tué sept personnes le jour de la fête nationale, a été inculpé pour avoir aidé son fils à se procurer l'arme du crime.

Robert Crimo Jr a été présenté jeudi à un juge dans la banlieue de Chicago, qui lui a notifié sa mise en accusation pour mise en danger de la vie d'autrui. Il a plaidé non coupable et reste en liberté sous caution.

Il est rare aux Etats-Unis que les parents soient mis en cause quand leurs enfants commettent des tueries.

"Les parents inconscients qui aident leurs enfants à se procurer des armes de guerre sont moralement et pénalement responsables des souffrances qui s'ensuivent", a pourtant estimé le procureur local Eric Rinehart dans un communiqué, en promettant de continuer à tout faire pour "rendre justice aux victimes".

M. Crimo Jr est accusé d'avoir aidé son fils Robert Crimo III à acheter des armes, bien qu'il ait été conscient des troubles mentaux et des comportements menaçants du jeune homme.

En 2019, des agents étaient en effet intervenus au domicile familial après un signalement prévenant que le fils "allait tuer tout le monde". La police avait alors saisi seize couteaux, une dague et une épée. Le père avait assuré qu'ils lui appartenaient.

D'après les médias américains, Robert Crimo III, alors âgé de 19 ans, avait postulé trois mois plus tard pour obtenir un permis indispensable dans l'Etat de l'Illinois pour acheter, posséder ou porter une arme.

Son père avait accepté de le "parrainer", une formalité obligatoire pour les moins de 21 ans. Une fois le permis en poche, le jeune homme avait acheté cinq armes à feu.

Le 4 juillet 2022, âgé de 21 ans, il s'était perché sur un toit à Highland Park, dans le nord des Etats-Unis, avec un fusil semi-automatique et avait ouvert le feu sur la foule réunie pour le traditionnel défilé de la fête nationale. Il avait tiré plus de 70 balles, faisant sept morts et une trentaine de blessés.

Le carnage avait secoué le pays, qui était déjà sous le choc de deux bains de sang survenus en mai dans un supermarché fréquenté par des Afro-Américains (10 morts) et une école primaire du Texas (21 morts).