Un an après son big bang, Meta encore loin de convaincre sur le métavers

Un an après sa transition de Facebook à Meta, le géant des réseaux sociaux se démène pour cultiver la flamme du métavers au-delà des passionnés, promettant des équipements plus sophistiqués, des revenus pour les créateurs et des jambes pour les avatars.

"L'avenir n'est pas si loin", a assuré mardi Mark Zuckerberg, le fondateur du groupe californien, lors d'une conférence sur les progrès de l'entreprise dans la construction du métavers, considéré comme le futur d'internet.

"Le ton était beaucoup plus mesuré qu'il y a un an, comme un retour sur terre", a commenté Carolina Milanesi, de Creative Strategies. "Ils se sont rendus compte à quel point c'était compliqué de créer ce monde, et aussi peut-être que les gens ne veulent pas y vivre 24 heures sur 24."

En octobre 2021, Mark Zuckerberg annonçait que Facebook devenait Meta, qui a déjà investi quelque 10 milliards de dollars dans ces nouvelles technologies l'année dernière.

Mardi, le patron a mis en avant un nouveau casque de réalité virtuelle (VR) -- le Quest Pro, un outil à 1.500 dollars destiné aux professionnels -- mais aussi de nombreuses autres portes d'entrée, via les ordinateurs et les smartphones.

Les avatars vont s'inviter sur Instagram, et Meta prépare des passerelles avec Teams (logiciel de collaboration de Microsoft) et Peacock (la plateforme de vidéos de la chaîne NBCUniversal).

"Vous devez pouvoir rejoindre vos amis dans le métavers où que vous soyez", a souligné le directeur technologique Andrew Bosworth. "Nous voulons que chacun puisse avoir l'expérience la plus immersive possible, mais cela va prendre un moment avant qu'il y ait suffisamment de casques."

- "Sensation" -

La maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp estime que le métavers a commencé à prendre forme, notamment grâce aux jeux vidéo et applications de fitness en VR. A la fin 2021, plus de 10 millions de casques Quest 2 avaient été vendus dans le monde, d'après Counterpoint.

Selon Meta, les utilisateurs ont dépensé, à ce stade, plus de 1,5 milliard de dollars sur la plateforme et environ un tiers des 400 titres disponibles ont dépassé le million de dollars de ventes.

Côté innovation, des avatars plus réalistes sont en chemin. Ils devraient bientôt avoir des jambes et les ingénieurs du groupe travaillent à des représentations photoréalistes "pour créer une véritable sensation de présence de l'autre", a précisé l'un d'eux.

Sur le Quest Pro, des caméras internes reproduisent les expressions du visage de l'utilisateur sur celui de son avatar.

"La réalité virtuelle s'améliore, les applis aussi. Mais je ne vois pas le métavers se concrétiser en tant qu'univers commun. Il ne s'agit encore que d'expériences individuelles", constate Carolina Milanesi.

Mark Zuckerberg a comme toujours insisté sur la vocation de son entreprise -- numéro deux mondiale de la publicité: "créer du lien" entre les gens.

Mais Horizon Worlds, la plateforme de création et d'interaction sociale en VR de Meta, peine à convaincre.

"Beaucoup d'entre nous ne passent pas tellement de temps sur Horizon", a écrit Vishal Shah, le vice-président du groupe chargé du métavers, dans une note à ses employés mi-septembre, reprise par The Verge.

Il y rapportait des retours d'expérience peu flatteurs et s'interrogeait: "Si nous n'adorons pas (la plateforme), comment pouvons-nous espérer que nos utilisateurs l'adorent?"

- "Surprise" -

Mark Zuckerberg a toujours prévenu que le métavers mettrait des années à émerger.

"Le secteur est dans une phase d'emballement intense, qui va retomber d'ici un an environ", prédit Rolf Illenberger, fondateur de VRdirect, une société de conseil en réalité virtuelle.

"C'est un cycle normal pour n'importe quelle technologie. Mais le smartphone va être remplacé, c'est une certitude, par des méthodes plus intuitives, comme la VR, la réalité augmentée ou la reconnaissance vocale", a-t-il ajouté.

Le Quest Pro "va être un appareil pour tester les cas d'usage" et concevoir ensuite une version grand public, a tweeté mardi l'investisseur Jack Soslow.

Mais Meta manque de souffle. Le groupe fait face à la mauvaise conjoncture économique et à la concurrence de l'utra-populaire TikTok, entre autres.

Et les autres géants de la tech arrivent aussi dans le métavers. Le marché espère qu'Apple sorte son premier casque l'année prochaine.

"Le métavers va arriver par surprise", a assuré Mark Rabkin, le vice-président de Meta chargé de la VR, lors d'un briefing mercredi.

"On va avoir l'impression que c'est très loin, et puis il va y avoir des cas d'usage probants, des poches de créateurs, des pans de la population qui y passeront plus de temps (...) et tout d'un coup on y sera."