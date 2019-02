Un blogueur vietnamien de Radio Free Asia disparu en Thaïlande

Un blogueur vietnamien a disparu après avoir fui en Thaïlande pour y demander l'asile, a fait savoir mardi Radio Free Asia, attisant les craintes d'un possible enlèvement par les autorités vietnamiennes.

Truong Duy Nhat, contributeur hebdomadaire au service vietnamien de Radio Free Asia, n'a plus donné de nouvelles à sa rédaction depuis le 26 janvier, au lendemain de sa demande d'asile auprès du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU à Bangkok.

"Nous sommes très inquiets pour la sécurité et le bien-être de Truong Duy Nhat. Nous espérons avoir de ses nouvelles aussi rapidement que possible, et être certains qu'il ne coure pas le moindre danger", a déclaré le président de Radio Free Asia, Libby Liu, qui a notamment alerté le département d'Etat américain.

Financée par le Congrès américain, Radio Free Asia a pour mission d'apporter une information indépendante dans les pays entravant la liberté de la presse.

Bui Thanh Hieu, blogueur vietnamien domicilié en Allemagne, a fait part sur son compte Facebook de ses craintes quant à un éventuel enlèvement de son compatriote par le régime de Hanoï.

L'organisation Reporters sans frontières (RSF) a de son côté appelé les autorités thaïlandaises "à faire toute la lumière sur cette disparition extrêmement préoccupante".

"S'il s'avère qu’elles ne sont pour rien dans cette affaire, cela voudrait dire que des agents vietnamiens ne s'embarrassent même plus du droit international et violent la souveraineté d’un pays partenaire pour traquer les voix critiques", a dit Daniel Bastard, responsable du bureau Asie-Pacifique de RSF. "Le message envoyé à la communauté des blogueurs vietnamiens réfugiés à Bangkok est absolument terrifiant".

Truong Duy Nhat a passé deux ans derrière les barreaux après avoir été condamné en 2014 pour des articles critiques envers le régime communiste vietnamien.

Son dernier article de blog pour Radio Free Asia traitait des perspectives de changement au Vietnam dans le contexte du mouvement de contestation antigouvernemental au Venezuela.