Un bus scolaire verse dans un ravin en Isère: une vingtaine de blessés

Un car scolaire transportant des élèves de primaire de retour de colonies de vacances a plongé samedi matin dans un ravin, près de Corps en Isère, avec une vingtaine d'enfants légèrement blessés et trois adultes plus sérieusement touchés, selon le dernier bilan des autorités.

La piste du malaise du chauffeur est "à ce stade privilégiée", a très vite indiqué le procureur de la République de Grenoble Eric Vaillant dans un communiqué.

"Dans un virage, le conducteur a continué tout droit et le car a fait une chute dans les bois jusqu’au torrent (....). Heureusement, les enfants étaient tous attachés", a-t-il précisé.

L'épouse du chauffeur "m'a dit qu'il s'est senti mal, il s'est détaché parce que ça le serrait et a dit +je vais m'arrêter, je ne vais pas vomir devant les enfants+. A mon idée, il voulait se serrer sur le bord et il a fait un malaise, il s'est couché sur le volant", a expliqué à l'AFP son employeur, Jean-Luc Chevalier, accouru sur les lieux.

Le car transportait des enfants de primaire vers la gare de Grenoble après un séjour scolaire dans les Hautes-Alpes, organisé par la commune de Sceaux (Hauts-de-Seine).

Samedi soir, trois adultes, dont le conducteur étaient hospitalisés au CHU de Grenoble "en urgence relative. Dix-huit enfants blessés légers sont sortis de l'hôpital et ont rejoint leurs camarades" dans une école des Pupilles de l'air dépendant du ministère des Armées", a précisé la préfecture dans un communiqué.

Les enfants "seront acheminés à la gare de Grenoble et prendront dès ce soir un train pour Paris afin d'y retrouver leurs familles", selon la même source.

"Les enfants sont choqués, mais aucun ne souffre de blessures graves (....). Quatre enfants ont été transportés à l’hôpital pour observation", avait dit le procureur après l'accident survenu dans un virage en épingle de la nationale 85.

Le car scolaire transportait au total six adultes et 40 enfants. L'accident est survenu vers 08H45 sur la nationale dite Route Napoléon, selon la préfecture.

Le véhicule, dont le pare-brise et la calandre ont été endommagés par le choc de l'accident, a arraché une partie de la rampe de sécurité et quelques arbustes dans sa course. Il été remorqué en milieu d'après-midi pour les besoins de l'enquête, a constaté un journaliste de l'AFP.

Un important dispositif de secours a été déployé après l'accident impliquant notamment 90 sapeurs, appuyés par deux hélicoptères de la sécurité civile.

En attendant de repartir, les enfants indemnes ont été accueillis dans un hôtel de la commune.

- Repas chaud -

"On a réquisitionné l'hôtel là pour qu'ils soient dans un lieu confortable, leur servir un repas chaud, des boissons chaudes et puis des bénévoles, et notamment les institutrices du village, sont venues pour donner un coup de main (...), les faire verbaliser aussi par rapport à l'accident", a déclaré à l'AFP le maire de Corps, Fabien Mulyk.

"Ca a été un moment d'échange avec eux et puis après on a joué, on a fait des jeux de société, ils ont beaucoup dessiné l'accident. Après on les a rassurés, beaucoup rassurés", a pour sa part expliqué Cécile Mary, une maîtresse de maternelle, aidée par une collègue.

Le parquet de Grenoble a indiqué avoir saisi l’association France Victimes "pour apporter toute aide utile aux familles". L'enquête a été confiée aux gendarmes de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de l’Isère.

Selon France 3, les enfants et leurs accompagnants revenaient d'un séjour de ski dans la station familiale de Saint-Michel-de-Chaillol, dans les Hautes-Alpes. Contacté par l'AFP, le centre de vacances de cette commune s'est refusé à toute déclaration.

La route Napoléon, une nationale très pentue qui relie Grenoble à Gap est connue pour sa dangerosité, avec de fréquents accidents mortels de la route, dont un en juillet 2007 qui a coûté la vie à 26 pèlerins polonais.