Un député LREM né à Séoul et représentant les Français de Suisse devient... Kosovar

Difficile de faire plus cosmopolite: le député LREM Joachim Son-Forget, né en Corée du Sud, élu des Français de Suisse et du Liechtenstein, a annoncé son acquisition mercredi... de la nationalité kosovare.

Dans un communiqué, ce médecin de 35 ans, radiologue spécialiste du cerveau, a fait savoir que le président du Kosovo Hashim Thaçi allait "à titre exceptionnel" lui remettre "un décret de naturalisation afin de distinguer son engagement de longue date en faveur de la nation kosovare".

Il devait aussi recevoir "la Médaille présidentielle du 10e anniversaire de l’indépendance de la République du Kosovo".

Aujourd'hui vice-président du groupe d'amitié parlementaire France-Kosovo à l'Assemblée, le député explique que ses liens avec ce pays "remontent à son adolescence lorsqu’il a été très tôt captivé par la richesse culturelle et humaine du pays".

Il raconte notamment avoir exercé son métier à Pristina, alors que la ville et la société étaient "en pleine reconstruction suite aux traumatismes de la guerre".

Né le 15 avril 1983 à Séoul, Joachim Son-Forget a été adopté par une famille française de Haute-Marne, a grandi à Langres, puis fait ses études à Dijon, Paris et Lausanne.

Soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, il a été élu en 2017 dans la 6ème circonscription des Français de l'étranger qui comprend la Suisse et le Liechtenstein.

Titulaire d'un doctorat en médecine et d'une maîtrise en sciences cognitives décrochée à Normale Sup à Paris, ce membre de la Commission des affaires étrangères et président du groupe d’amitié France-Corée du Sud, est aussi claveciniste et karatéka.