Un éminent médecin rassure: la petite souris ne peut pas attraper le coronavirus

Que les enfants se rassurent, malgré la pandémie de coronavirus, la petite souris peut continuer à venir chercher les dents de lait précieusement placées sous l'oreiller la nuit, et non, elle ne risque pas d'être infectée, a certifié l'épidémiologiste américain Anthony Fauci, conseiller du président Donald Trump.

L'éminent scientifique est l'invité de la mini-série vidéo développée par l'acteur Will Smith sur le réseau social Snapchat, "Will from home", à l'occasion du confinement.

"Est-ce que la petite souris peut toujours venir si je perds ma dent, à cause du coronavirus?", s'est inquiétée Ava, 7 ans, qui depuis Los Angeles était parmi les enfants à interroger le virologue, membre de la cellule de crise de la Maison Blanche sur l'épidémie.

"Et peut-elle attraper le virus?", a demandé Ava dans une vidéo issue d'un nouvel épisode de la série, qui doit être diffusé en entier mercredi.

"Je ne crois pas que tu doives t'en faire pour la petite souris", a répondu Anthony Fauci, qui à 79 ans est peu à peu devenu la coqueluche des Américains durant cette crise, grâce notamment à ses explications claires, son ton rassurant, et une certaine omniprésence médiatique.

"Je te garantis que la petite souris ne va pas être infectée, et qu'elle ne sera pas malade", a-t-il ajouté, sous le regard amusé (à distance) de Will Smith.