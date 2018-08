Un examen ophtalmologique expérimental pourrait détecter Alzheimer

Des chercheurs ont décrit jeudi une technique, encore expérimentale, qui pourra peut-être permettre de détecter un jour les signes avant-coureurs de la maladie d'Alzheimer grâce à un simple examen ophtalmologique.

A l'aide d'un instrument utilisé communément par les ophtalmologues une équipe de chercheurs a pu observer chez certains patients un endommagement de la rétine. Or ces patients présentaient plus fréquemment dans leurs corps des traces de protéines liées à la maladie d'Alzheimer (amyloïde et Tau), suggérant un éventuel lien entre les deux phénomènes.

"La plupart d'entre nous ont une petite zone sans vaisseaux sanguins au centre la rétine, l'endroit qui est responsable de notre vue la plus précise", explique un coauteur, Rajendra Apte, professeur d'ophtalmologie à l'Université Washington de St. Louis.

"Cette zone sans vaisseaux sanguins était significativement plus large chez les gens ayant une maladie d'Alzheimer préclinique".

L'étude a été publiée jeudi dans la revue médicale américaine JAMA Ophtalmology.

Seuls 30 patients ont participé à l'expérience, un échantillon limité qui rend nécessaires de nouvelles expérimentations à plus grande échelle. Ils avaient autour de 75 ans et ne présentaient pas de symptômes d'Alzheimer.

En outre, l'étude n'a pas suivi les patients dans le temps, pour vérifier s'ils avaient effectivement développé la maladie d'Alzheimer ou non.

"Il faudrait conduire l'expérience sur un bien plus grand nombre de personnes, sur une période plus longue, avant de tirer aucune conclusion", prévient Doug Brown, directeur de la recherche à l'Alzheimer Society.

Alzheimer peut commencer à endommager le cerveau jusqu'à deux décennies avant les premières pertes de mémoire et premiers troubles neurologiques. Le système nerveux central et la rétine sont liés, expliquent les chercheurs, et les changements du cerveau pourraient donc être reflétés dans les cellules de la rétine.

En théorie, repérer les premiers signes d'Alzheimer par un examen visuel coûterait moins cher et serait non invasif, comparé à la technique actuelle pour détecter les protéines liées à la maladie, par un PET-scan ou une ponction lombaire.

Il n'y a toujours pas de guérison possible d'Alzheimer, mais des traitements, certes limités, existent contre les symptômes, qui sont principalement des troubles des fonctions cognitives.