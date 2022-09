Un ferry "zéro particule", "totalement novateur" contre la pollution, dévoilé à Marseille

Un filtre novateur qui réduit considérablement la pollution du transport maritime: l'armateur La Méridionale a dévoilé lundi son ferry "zéro particule", qui reliera Marseille à la Corse, présenté comme une première mondiale.

"C'est une solution inédite, une première mondiale", a assuré Marc Reverchon, président de la compagnie, à bord du Piana sur lequel est écrit en gros "premier navire au monde zéro particule".

C'est "un équipement qui est totalement novateur dans le monde maritime", a surenchéri Stanislas Lemor, PDG de Stef, spécialiste de la logistique du froid, qui détient La Méridionale.

Ce filtre, aujourd'hui installé sur les quatre moteurs du Piana, permet d'éliminer 99% des oxydes de soufre (SO2) mais aussi 99,9% des particules fines et ultrafines, parmi les principaux polluants de l'air émis par les navires.

"Ils vont bien plus loin que ce qu'impose la réglementation, en traitant toutes les émissions de particules", a commenté auprès de l'AFP Damien Piga, directeur des relations extérieures et innovation chez AtmoSud, organisme régional de surveillance de la qualité de l'air.

Depuis 2020, la teneur en soufre des carburants marins est limitée à 0,5%, contre 3,5% auparavant, selon une réglementation de l'Organisation maritime internationale (OMI). Et à partir de 2025, elle sera même limitée à 0,1% en Méditerranée.

Quand la Méridionale a lancé l'expérience en 2018, elle cherchait un procédé pour respecter cette réglementation "car on ne voulait pas installer de +scrubbers+", a détaillé Christophe Séguinot, directeur technique de la Méridionale.

Les +scrubbers+, équipements posés sur les cheminées des paquebots, qui consistent à laver à l'eau de mer les fumées, sont contestés car la plupart des armateurs s'en équipant optent pour un circuit ouvert, avec rejet des polluants en mer, plutôt qu'un système fermé, où le soufre filtré est stocké à bord des bateaux.

Le filtre à particules développé par la Méridionale reprend un principe déjà éprouvé dans les centrales thermiques par exemple: une poudre de bicarbonate de sodium est injectée à la sortie des moteurs, dans le collecteur des gaz d'échappement.

Le bicarbonate va réagir chimiquement sur les particules présentes dans ces gaz d'échappement, puis finir sa course dans un filtre composé de sacs, sur lesquels il va se déposer et capter les particules et métaux lourds.

Dès 2016, la Méridionale - qui assure du transport de fret et de passagers entre Marseille, la Corse et le Maroc - a été la première compagnie de ferries en Méditerranée à brancher électriquement ses navires à quai à Marseille pour limiter les émissions polluantes.