Un géant cosmique débusqué dans sa prime jeunesse

Des astronomes ont découvert un "géant cosmique", un groupe d'amas de galaxies d’un million de milliards de fois la masse du Soleil et constitué 2,3 milliards d'années "seulement" après le Big Bang, a annoncé l'Observatoire européen austral (ESO).

"Ce fut une réelle surprise de constater l’existence d’une structure aussi évoluée au sein d’un Univers relativement jeune !", a déclaré Olga Cucciati de l’Institut national d'astrophysique (INAF) de Bologne qui dirige l’équipe à l’origine de la découverte.

La structure serait la plus vaste et la plus massive découverte à ce jour dans l’Univers primitif. "L’énorme masse du proto-superamas est estimée à plus d’un million de milliards de fois la masse du Soleil. Cette masse colossale est semblable à celle des structures les plus étendues de l’Univers contemporain", précise l'ESO.

Baptisé Hyperion, ce géant cosmique a été débusqué dans la constellation du Sextant, près de l'équateur céleste grâce au Very Large Telescope de l’ESO installé dans l'Atacama au Chili.

Si ses dimensions sont comparables à celles de superamas actuels, sa structure est, elle, très différente.

Selon les chercheurs, Hyperion est doté d’une structure complexe, composée d’au moins sept régions de densité élevée liées entre elles par des filaments de galaxies. Alors que "les superamas situés à plus grande proximité de la Terre (donc plus vieux, ndlr) sont caractérisés par une distribution de masse plus concentrée et une architecture davantage structurée", explique Brian Lemaux, astronome à l’Université de Californie.

Une différence qui pourrait découler des effets prolongés de la gravité: contrairement à Hyperion, les superamas observés dans l’univers proche, à plus de 13 milliards d'années après le Big Bang, ont disposé de plusieurs milliards d’années supplémentaires pour condenser leur matière en des régions de densité plus élevée.

Selon les astronomes, les dimensions qu’arbore Hyperion dans un Univers si jeune laissent présager qu’il évoluera de façon similaire.