Un homme escalade à mains nues le plus haut gratte-ciel londonien

Un homme a escaladé lundi à mains nues le Shard, à Londres, le plus haut gratte-ciel du Royaume-Uni, a-t-on appris auprès de la police et de la société exploitant le bâtiment.

La police a expliqué avoir été prévenue à 05H15 locales (04H15 GMT) qu'une personne sans cordes ni équipement était en train de gravir le gratte-ciel, situé non loin de la Tamise, dans le centre de Londres.

"Les services de secours se sont rendus sur place et l'homme se trouve maintenant avec des officiers de police. Il n'a pas été arrêté", a précisé Scotland Yard dans un communiqué.

The Shard (l'"éclat de verre", en français), tour de verre et de métal dessinée par l'Italien Renzo Piano, est le plus haut bâtiment du Royaume-Uni, culminant à près de 310 mètres. Il abrite des bureaux, des bars et des restaurants.

"Nous avons été confrontés à un incident au Shard en début de matinée impliquant une personne qui avait gravi le bâtiment", a aussi indiqué à l'AFP Real Estate Management (REM), compagnie qui gère le bâtiment, sans préciser les motivations de l'individu. "Certaines zones entourant The Shard ont été fermées au public par mesure de sécurité et ont maintenant été partiellement rouvertes", a ajouté la société.

Contacté par l'AFP, un porte-parole d'Alain Robert, le "spiderman français", habitué à des performances du genre, a déclaré qu'il ne s'agissait pas de lui cette fois-ci, M. Robert se trouvant actuellement en Indonésie.

En octobre 2018, Alain Robert, alors âgé de 56 ans, avait gravi à mains nues et sans matériel une tour de 46 étages de la City, paralysant au passage une partie du coeur financier de Londres.