Un immmeuble s'effondre à Sanary, trois blessés, cinq personnes recherchées dans les décombres

Trois personnes ont été blessées et cinq personnes sont activement recherchées mardi dans les décombres d'un immeuble d'habitation qui s'est effondré dans la nuit à Sanary-sur-Mer (Var) à la suite d'une explosion qui pourrait avoir été causée par un problème de gaz.

"Trois personnes ont été sorties, deux hommes et une femme, dont l'une a été transportée en urgence absolue à l'hôpital", a indiqué à l'AFP la capitaine Aurélia Mannaioni, qui coordonne la communication des pompiers sur place.

Les recherches se poursuivent pour retrouver cinq personnes qui seraient toujours bloquées, a-t-elle ajouté.

Situé sur le port de Sanary-sur-Mer, entre deux crêperies, l'immeuble de trois étages n'est plus qu'un amas de décombres, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Dans les restes du dernier étage, un porte-manteau avec des vêtements et un sac de course est encore visible et les secours dont deux équipes cynophiles et des groupements spécialisés dans les sauvetages déblaiement ou en milieu périlleux s'activent sans relâche pour retrouver des survivants.

"On ne pense pas qu'il y avait plus de personnes dans cet immeuble", a indiqué par téléphone à l'AFP le maire de Sanary-sur-Mer Daniel Alsters, en indiquant que les pompiers "ont sorti vivante une dame des décombres".

"Les secours arrivés sur place ont détecté une forte odeur de gaz" et l'alimentation en gaz a été coupée dans tout le périmètre autour de l'immeuble, a précisé la préfecture du Var.

L'explosion a eu lieu vers 03H50 du matin et elle a été entendue à huit kilomètres à la ronde, selon des policiers sur place.

"J'ai été réveillée par une terrible explosion, mon lit a été secoué", a raconté à l'AFP Simone Montant, une retraitée qui dormait dans un appartement à proximité.

- "Origine de l'explosion inconnue" -

L'immeuble est situé sur le port de Sanary-sur-Mer, une ville du littoral méditerranéen d'environ 15.000 habitants.

Quelque 70 pompiers sont mobilisés sur cette opération et ils ont reçu des renforts du département voisin des Bouches-du-Rhône. La préfecture a mis en place un centre opérationnel pour coordonner les opérations.

"Les collègues sur place ont interrogé le voisinage et ont estimé que cinq personnes pouvaient se trouver sous les décombres, mais c’est hypothétique. On ne sait pas si ces cinq personnes étaient vraiment présentes au moment où l’immeuble s’est effondré", a de son côté indiqué à l'AFP un policier du commissariat de Sanary-sur-Mer.

"L’origine de l’explosion est inconnue, a-t-il poursuivi, ajoutant que des personnes ont entendu un gros +boum+".

Deux immeubles situés de part et d'autres de celui qui a été détruit par l'explosion ont également été endommagés par le souffle, a constaté un journaliste de l'AFP.

Au moins l'un d'entre eux a été évacué, selon la préfecture.

Le dernier effondrement d'immeubles le plus meurtrier dans le Sud-Est de la France s'est produit à Marseille, quand deux bâtiments insalubres s'étaient écroulés dans le centre-ville faisant huit morts, le 5 novembre 2018.