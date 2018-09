Un jeune Indonésien sauvé après avoir dérivé 49 jours sur un radeau

Un jeune Indonésien a survécu sept semaines en mer à la dérive après que son radeau de pêche eut rompu ses amarres et dérivé jusqu'à quelque 2.500 kilomètres au large de l'île de Guam dans le Pacifique, a indiqué sa famille lundi.

L'épopée d'Aldi Novel Adilang, jeune homme de 18 ans, a commencé à la mi-juillet alors qu'il travaillait seul sur sa cabane de pêche traditionnelle, un "rompong", amarré quelque 125 kilomètres au large des Célèbes en Indonésie.

Il était chargé de surveiller la lampe du rompong pour attirer les poissons, et son propriétaire venait chaque semaine l'approvisionner en nourriture, eau potable et carburant.

Le rompong - un radeau de pêche sans moteur ni rame surmonté d'une cabane - était amarré par une longue corde, qui a été détachée par des vents violents, emportant au grand large le jeune homme, selon les médias locaux.

"Son patron a dit à mon mari qu'il avait disparu", a expliqué à l'AFP Net Kahiking, la mère du jeune homme, depuis sa maison sur l'île des Célèbes.

"Alors nous nous en sommes remis à Dieu et nous avons beaucoup prié".

Le jeune homme, dont la réserve de nourriture n'a duré que quelques jours, a survécu en attrapant des poissons, a indiqué Mirza Nurhidayat, le consul indonésien à Osaka, qui a supervisé son retour en Indonésie.

"Après avoir épuisé tout son gaz pour cuisiner, il a commencé à démonter des barrières en bois du rompong pour faire du feu", a-t-il détaillé cité par le journal Jakarta Post. Le naufragé a aussi bu de l'eau de mer filtrée par ses vêtements.

Une dizaine de bateaux sont passés à côté du jeune homme affamé, qui perdait espoir, quand un navire sous pavillon panaméen l'a enfin repéré et l'a hissé à bord le 31 août près de l'île de Guam pour l'amener au Japon.

"Quand son patron nous a annoncé (son sauvetage) j'étais sous le choc", a raconté sa mère. "J'étais si heureuse".

Aldi Novel Adilang, le plus jeune de quatre enfants est rentré chez lui en septembre et est en bonne santé malgré son long périple.

"Il est maintenant de retour à la maison et il aura 19 ans le 30 septembre, nous allons fêter ça", a ajouté sa mère.