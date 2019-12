Un jeune placé par l'Aide à l'enfance tué par un autre dans un hôtel social

Un jeune de 17 ans placé dans un hôtel social par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) a été tué mercredi à coups de couteau dans son hébergement de Suresnes (Hauts-de-Seine) par un jeune de 15 ans, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.

L'auteur des coups de couteau qui était placé dans le même hôtel a aussitôt été mis en garde à vue, selon la même source. Les faits se sont produits mercredi vers 10H00 à l'hôtel Savoy de Suresnes, où résident 30 jeunes placés par l'ASE.

La victime, "dont le département des Hauts-de-Seine avait pour mission de le protéger, était, avec 29 autres jeunes, livré à lui-même dans un hôtel social sans encadrement et sans référent", a déploré le sénateur et candidat à la mairie de Suresnes Xavier Iacovelli (ex-PS).

"Depuis plus d'un an j'interpelle, avec d'autres, Patrick Devedjian (président LR du conseil départemental) sur la situation inacceptable à l'Aide sociale à l'enfance", a fustigé dans un communiqué le sénateur, soutenu par LREM pour les municipales.

"Le département, malgré un excédent budgétaire honteux de 500 millions d'euros par an, refuse de mettre les moyens nécessaires pour protéger les enfants placés", a poursuivi M. Iacovelli, demandant à rencontrer Patrick Devedjian.

De son côté, le département a indiqué condamner "fermement toute exploitation politique qui pourrait être faite de ce tragique événement".

"Les placements en accueil d'urgence éducatif ont été mis en échec par plusieurs fugues de l'auteur présumé des faits", explique-t-il dans un communiqué, conduisant à son placement dans un "lieu neutre (...) à proximité de son lieu de scolarisation".

Selon le département, la victime était suivie par la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) suite à des "faits de délinquance" et avait été placée par le juge.

Une cellule psychologique a été mis en place par la collectivité afin de venir en aide aux autres jeunes de la résidence, ainsi qu'aux personnels.

Faisant part de "son émotion", le secrétaire d'Etat à la Protection de l'Enfance, Adrien Taquet, a indiqué jeudi souhaiter "se rendre sur place dès que l'état d'avancement de l'enquête le permettra, afin de constater les conditions de placement et d'encadrement" de ces mineurs et "s'entretenir avec eux ainsi qu'avec les professionnels accompagnants".

Un rassemblement est prévu vendredi matin sur le parvis du pôle universitaire Leonard-de-Vinci à Courbevoie, où doivent se réunir les élus du conseil départemental, pour protester contre les réorganisations en cours dans les services sociaux des Hauts-de-Seine.

Selon une travailleuse sociale syndiquée à la CGT, on s'oriente vers un "travailleur social unique, malléable, transposable", a-t-elle dit à l'AFP sous le couvert de l'anonymat. "On a prévenu qu'il y allait avoir des drames et là voilà, il y a eu un mort", a-t-elle déploré.

agu-cal-jlo-ac/sl