Un mari discret et deux ados: Liz Truss s'installe en famille à Downing Street

Comme ses prédécesseurs, Liz Truss emménage à Downing Street avec sa famille, son mari et leurs deux filles adolescentes, qui vont devoir s'habituer à cette nouvelle vie sur le devant de la scène.

Hugh O'Leary, époux de Liz Truss depuis 22 ans, était à ses côtés lundi lorsque le parti conservateur a acté sa victoire, puis mardi encore, accompagnant son épouse pour son entrée à Downing Street.

A 48 ans, cet expert-comptable diplômé de la London school of economics, est un homme réputé discret, qui "pourrait marcher dans la rue sans être reconnu, même dans Downing Street", raillait récemment le quotidien The Mirror.

Il est ainsi resté loin de la campagne de son épouse cet été, malgré son engagement politique de longue date auprès des Conservateurs - lui et Liz Truss se sont d'ailleurs rencontrés en 1997 au congrès annuel du parti. "Il ne veut pas avoir un rôle public important", avait affirmé Mme Truss au Telegraph au début de la campagne.

Les observateurs le comparent souvent au mari de l'ex-Première ministre Theresa May, qui avait choisi de faire profil bas, à l'inverse d'une Carrie Johnson, l'épouse du Premier ministre sortant.

Selon le quotidien The Guardian, il préfèrerait "s'occuper d'activités domestiques pendant la semaine, pendant que sa femme est occupée à Westminster".

"Quand j'ai besoin d'une discussion tardive sur une réforme de la politique de l'offre ou sur l'économétrie, j'ai toujours quelqu'un sous la main", a toutefois raconté Liz Truss, citée par The Mirror.

Hugh O'Leary, qui occupe le poste de directeur financier d'une société oeuvrant dans l'immobilier, pourrait continuer à travailler depuis la résidence du couple dans le sud-est de Londres ou trouver un bureau près de Westminster, croit savoir The Guardian, citant un de ses amis.

Comme son épouse, dont la relation extraconjugale avec un parlementaire conservateur marié révélée en 2006 a failli lui coûter son élection comme députée trois ans plus tard, il a eu des velléités d'entrer en politique au début des années 2000 mais sans réussir à se faire élire.

Le couple a deux filles, Frances 16 ans et Liberty 13 ans, selon les photos de gâteaux d'anniversaire postées par leur mère sur Instagram, qui emménagent elles aussi à Downing Street. Après les bébés de Boris Johnson nés pendant qu'il était Premier ministre, ou les jeunes enfants de David Cameron, ce sont les premières adolescentes à y vivre depuis les enfants de l'ex-Premier ministre travailliste Tony Blair il y a 25 ans.

- "Très excitées" -

A l'image des deux filles de l'ancien président américain Barack Obama, Malia et Sasha, aux Etats-Unis, elles s'apprêtent à devenir parmi les adolescentes les plus scrutées par les médias britanniques.

Selon The Guardian, elles sont "très excitées" à l'idée de déménager au n°10 ou au n°11, un appartement plus spacieux qui a la préférence de nombre de Premier ministre pour leurs appartements privés, dont la porte de derrière donne directement sur St James's Park.

"Elles ont déjà prévu des soirées pyjamas avec leurs amis à Downing Street et à Chequers (la résidence du Premier ministre à la campagne), avec son immense jardin et sa piscine chauffée", croit savoir le journal.

Frances a participé à la campagne de sa mère, dans l'équipe en charge du numérique. "Frances est peut-être un peu plus centriste et Liberty légèrement plus conservatrice mais elles m'encouragent beaucoup toutes les deux", racontait Liz Truss au Times durant la campagne, ajoutant qu'elle leur parle "toute le temps de politique".

"Je suis très ouverte avec mes filles. Je pense que c'est la seule façon d'agir car c'est une vie avec beaucoup de pression", ajoutait la désormais Première ministre, qui se montre toutefois très protectrice de sa vie privée.

Peu de photos de ses filles existent, excepté quelques unes postées par leur mère sur Instagram, dont une en 2019 les montrant de dos se promenant dans un parc.

Il n'est pas certain qu'une telle discrétion reste possible maintenant que la famille emménage à Downing Street.

Par le passé Euan Blair, fils de Tony Blair, avait fait la Une des médias, photographié ivre mort à 16 ans dans le centre de Londres, embarrassant son Premier ministre de père.