"Un miracle": les fans japonais fous de joie après Japon-Irlande

Les supporters japonais ont explosé de joie samedi dans les fan zones, les bars ou devant leur petit écran après la victoire du Japon 19 à 12 face à l'Irlande, exploit inédit de cette Coupe du monde de rugby organisée dans l'archipel nippon.

Un désordre indescriptible, et atypique au Japon, régnait dans la fan zone du quartier du luxe de Ginza à Tokyo, où des centaines de personnes - dont beaucoup arboraient la tenue rayée rouge et blanc des "Brave Blossoms" - s'étaient rassemblées pour suivre le match joué à Shizuoka (centre).

"C'est vraiment historique. Aucun doute là-dessus", commentait Akira Ueda, 30 ans, employé d'une agence de voyage entouré de fans surexcités. "La victoire d'aujourd'hui est certainement due en partie au soutien incroyable des fans", a-t-il dit à l'AFP. "Je soutiendrai l'équipe jusqu'à la fin !".

Cette victoire stupéfiante montre que le Japon n'a pas perdu sa capacité à terrasser les géants du ballon ovale comme il l'avait fait à la surprise générale face à l'Afrique du Sud pendant la Coupe du monde 2015.

L'Irlande avait démarré avec force mais les joueurs du Japon ont progressivement repris le dessus, bien aidés par une foule rouge et blanc tumultueuse de 47.000 personnes et par l'idée qu'à travers tout le pays, on les encourageait.

- "Nippon, Nippon !" -

A Tokyo, dans la fan zone officielle on chantait en choeur "Nippon, Nippon! ("Japon, Japon!" en français, ndlr.) au fur et à mesure que l'équipe reprenait du poil de la bête en deuxième mi-temps.

"C'est génial, trop génial. Je suis tellement contente", s'exclamait Saki Tamade, une ingénieure informatique de 29 ans. "D'habitude je ne regarde pas beaucoup le rugby mais cette fois j'ai suivi l'équipe et je vais continuer, pour sûr", dit-elle.

Au coup de sifflet final, un grondement a raisonné dans les étages de la fan zone. La foule des supporters s'est mise à trinquer, le sourire jusqu'aux oreilles.

"Jamais je n'aurais pensé que le Japon gagnerait", a avoué Takashi Nakatsubo, un commerçant de 43 ans. "La victoire n'est pas venu de joueurs individuels mais de toute l'équipe". "Maintenant le Japon a de grandes chances d'avancer jusqu'en huitième de finale ou même plus loin encore", s'est-il enthousiasmé.

Du côté des fans irlandais présents, on s'est montré beau joueur. Sean McGouren, 27 ans, s'est dit "triste, mais en même temps très heureux". "Si je dois perdre, je veux perdre contre le Japon. Les Japonais ont été très, très bons aujourd'hui, absolument incroyables."

si-oh-qt-uh/rbj