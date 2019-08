Un mort dans des pluies diluviennes à Istanbul

Istanbul était paralysée samedi par des pluies diluviennes qui ont fait un mort et provoqué des inondations éclair ayant touché notamment une partie du Grand Bazar, l'un des sites historiques de la ville.

Un homme sans domicile a été retrouvé mort dans un passage souterrain du quartier d'Unkapani, apparemment noyé par une inondation, a observé un photographe de l'AFP. La police a mis en place un cordon de sécurité autour des lieux.

La plus grande ville de Turquie se retrouvait à la mi-journée avec ses rues inondées et bouchées par des voitures bloquées, et plus de ferry pour passer d'une partie à l'autre de la ville, tandis que les météorologues prévoyaient que ces pluies allaient continuer toute la journée.

Des images circulant sur les réseaux sociaux montraient les marchands du Grand Bazar tentant de protéger leurs échoppes, et la chaîne privée de télévision NTV parlait de nombreuses voitures bloquées, et de camions de pompiers tentant de les secourir.