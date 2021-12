Un Noël 2021 perturbé par la pandémie de Covid-19

La pandémie de covid-19 modifie les habitudes. Autorités et individus s’adaptent pour continuer de fêter Noël malgré les restrictions.

Les voeux des dirigeants

Joe Biden remercie les Américains pour leur "courage"

Pour son premier Noël à la Maison Blanche, Joe Biden a loué samedi 25 décembre 2021, "l'immense courage" des Américains face à la pandémie notamment, et les a appelés à chercher "la lumière" et l'unité dans les épreuves.

"Cette année, nous avons vu l'immense courage, force, résilience et détermination de tous ceux d'entre vous qui soignent, réconfortent, enseignent, protègent et servent le pays de grande ou petite manière", écrit le président américain dans un message également signé par son épouse Jill Biden, à l'occasion de la fête chrétienne.

La Reine Elizabeth II évoque la disparition de son époux

D'autres dirigeants ont adressé leurs vœux. Elizabeth II est apparue vêtue d'une robe rouge, assise derrière un bureau sur lequel est posée une photographie de Philip et elle se regardant en souriant, prise en 2007 à l'occasion de leurs noces de diamant (60 ans de mariage).

La Reine a évoqué la perte de son époux : "Bien qu'il me manque, et manque à ma famille, je sais qu'il voudrait que nous profitions de Noël", ajoute la Reine, assise auprès d'un grand sapin scintillant, insistant sur la "joie" de la fête.

Le Pape François appelle au "dialogue"

Le Pape François a appelé ce samedi 25 décembre 2021, au "dialogue" face à la "tentation du repli sur soi" lors de son traditionnel message de Noël, au cours duquel il a insisté sur les conflits "oubliés", notamment en Syrie et au Yémen.

Parmi la douzaine de pays cités, le pape de 85 ans a surtout insisté sur les "tragédies immenses" et "oubliées" qui se jouent en Syrie et au Yémen, en proie à des conflits qui ont fait "de nombreuses victimes et un nombre incalculable de réfugiés".

"Nous entendons le cri des enfants s'élever du Yémen où une terrible tragédie, oubliée de tout le monde, se déroule en silence depuis des années, faisant des morts chaque jour", a-t-il lancé.

(Re)Lire aussi : Covid-19 : deuxième Noël sous pandémie dans le monde

Des difficultés pour les compagnies aériennes

Plus de 4 500 vols étaient annulés par les compagnies aériennes tandis que des milliers d'autres étaient retardés dans le monde le week-end de Noël, face au variant Omicron du Covid-19 qui vient perturber les voyages pendant les fêtes.

Le jour du réveillon, environ 2 400 annulations et près de 11 000 retards étaient recensés selon la même source qui comptabilise déjà plus de 600 annulations prévues dimanche.

Des pilotes, hôtesses de l'air et d'autres membres du personnel ont dû être mis en quarantaine après avoir été exposés au Covid, ce qui a contraint les compagnies Lufthansa, Delta ou encore United Airlines à annuler des vols.

Les célébrations à travers le monde

Une foule clairsemée à Bethléem

Sur la place de la Mangeoire de Bethléem, les quelques bonnets de père Noël et le son des tambours rappellent qu'aujourd'hui, c'est jour de fête. Mais la foule est clairsemée car cette année encore, le coronavirus vient gâcher les festivités du 24 décembre.

Lieu de naissance de Jésus selon la tradition chrétienne, Bethléem voit d'ordinaire affluer plusieurs milliers de touristes et de pèlerins étrangers pour Noël. Mais cette ville de Cisjordanie occupée a dû une nouvelle fois se contenter de célébrations en comité restreint, Israël ayant refermé les frontières pour limiter la propagation du variant Omicron.

Recours massif au dépistage contre le Covid-19

Avant de retrouver leurs proches pour Noël, les Français se sont testés massivement. La plateforme SI-DEP permettant aux professionnels de santé de rentrer les résultats des tests antigéniques pour générer un QR code a en conséquence été engorgée.

Il était "très compliqué de déclarer" des résultats vendredi 24 décembre 2021, a indiqué à Philippe Gaertner de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), Philippe Gaertner, tandis que Gilles Bonnefond, de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine (USPO) a fait état de "30 minutes d'interruption liée au record de tests".

Emmanuel Macron doit tenir le 27 décembre 2021 un conseil de défense sanitaire, juste avant le Conseil des ministres qui doit adopter le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, a annoncé l'Élysée.

(Re)Voir aussi : Voyage avec le Père Noël pendant sa tournée de cadeaux

Des migrants fêtent Noël à Calais

Une centaine de personnes, dont 25 migrants, des associatifs et Calaisiens venus en soutien, ont assisté vendredi soir à une messe de Noël, célébrée par l’évêque d'Arras sur un parking proche d'une zone de campement à Calais.

Par une température de moins de 10 degrés, mais épargnés par la pluie, ils se sont rassemblés autour d'une tonnelle, où un autel était sommairement dressé sur une table d'appoint. Ils se sont serrés sur quelques bancs, des chaises de jardin ou debout, écoutant et priant pendant une heure avant de partager une boisson chaude.

Les migrants présents étaient essentiellement des Erythréens, de confession orthodoxe, habitués à camper à proximité de ce terrain vague à l'est de Calais, où des associations distribuent quotidiennement des repas.

Retrouvailles aux Philippines

Aux Philippines, plus d'une semaine après le passage du typhon qui a ravagé l'archipel le 16 décembre 2021, faisant près de 400 morts et des centaines de milliers de sans-abris, les survivants s'accrochent à leur famille et à leur foi après que leurs maisons ont été balayées, et les festivités prévues annulées.

"L'important c'est que nous soyons tous en sécurité", déclare Joy Parera, venue assister à la messe de Noël avec son mari à l'église San Isidro Labrador dans la ville d'Alegria, à l'extrémité nord de l'île de Mindanao.