Un Polonais en Papouasie risque 10 ans de prison

Le parquet indonésien a requis une peine de 10 ans de prison contre un Polonais accusé de liens avec les séparatistes papous, a indiqué son avocat jeudi soir.

Jakub Fabian Skrzypski, qui résidait précédemment en Suisse, a été arrêté à Wamena et inculpé en août après des contacts présumés avec des rebelles dans la province pauvre et isolée de l'est de l'Indonésie.

Selon le parquet, le grand voyageur avait contacté des rebelles de Papouasie pour les aider à faire connaître leur cause.

"Aujourd'hui le parquet a requis que Jakub soit condamné à 10 ans de prison", a indiqué son avocate Latifah Anum Siregar à l'AFP.

Le Polonais est aussi accusé de tentative de complot visant à renverser le gouvernement indonésien et d'avoir rejoint un groupe rebelle, selon l'acte d'accusation vu par l'AFP.

Le parquet a argué que le Polonais avait rencontré des responsables du Mouvement de la Papouasie libre (OPM), une organisation recouvrant plusieurs groupes indépendantistes, et a été retrouvé avec des documents et vidéos promouvant la lutte pour l'indépendance de la Papouasie.

Jakub Skrzypski et son co-accusé indonésien Simon Carlos Magal, qui encourt aussi 10 ans de prison, ont discuté de fourniture d'armes de Pologne, selon les autorités.

La question séparatiste est très sensible pour Jakarta alors que la Papouasie est le théâtre d'affrontements sporadiques entre rebelles indépendantistes et l'armée.

Les deux accusés n'ont pas bénéficié de la présence de leur avocat lors de l'audience, a précisé Latifah Anum Siregar.

La province indonésienne de Papouasie est située à l'ouest de l'île de Nouvelle-Guinée, dont l'autre moitié est partagée par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ancienne colonie australienne devenue indépendante.

Elle a connu une escalade des violences avec l'exécution début décembre par des séparatistes d'au moins 16 ouvriers indonésiens travaillant pour une compagnie publique sur un chantier d'infrastructure. Un groupe armé, l'Armée de libération nationale de l'ouest de la Papouasie (TPNPB), a revendiqué l'attaque.

L'armée indonésienne a été accusée par les organisations de défense des droits de l'Homme de graves abus contre la population mélanésienne, notamment d'avoir tué des militants.