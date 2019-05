Un pont volant en carton suspendu dans les rues d'Amboise

Un pont en carton de 18 mètres de long a été suspendu samedi et dimanche dans les airs au pied du château d'Amboise (Indre-et-Loire) dans le cadre des festivités du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, a constaté un photographe de l'AFP.

L'oeuvre éphémère conçue par l'artiste plasticien marseillais Olivier Grossetête avec les habitants de la commune a été hissée dans les airs samedi soir dans la rue principale d'Amboise, qui borde le château, à l'aide de trois énormes ballons remplis d'hélium.

Samedi, "il était à environ 12 mètres sur sol et aujourd'hui (dimanche), il vole à deux ou trois mètres de hauteur car il y a du vent et qu'il a pris pas mal de poids à cause de la pluie", a expliqué à l'AFP Olivier Grossetête.

Le pont tout en carton mesure 18 mètres de long, 2 mètres d’épaisseur et 3,20 mètres de hauteur. Il pèse 250 kilos.

Depuis lundi, environ 300 personnes l'ont construit à l'aide de carton et de scotch, au cours d'ateliers participatifs organisés dans l’église Saint-Florentin.

"Du bricolage inventif" et un aspect "poétique" qui fait référence aux oeuvres et inventions de Léonard de Vinci, selon l'artiste de 46 ans.

Le pont doit être redescendu dimanche à 17H00. "Les gens vont sauter dessus pour le détruire et les cartons repartiront au recyclage", a expliqué Olivier Grossetête.

Un concert de l’Orchestre d’Amboise accompagnera sa destruction en musique.