Un sénateur américain de 89 ans remporte un huitième mandat

Le républicain Chuck Grassley, 89 ans et sénateur de l'Iowa depuis 1981, a remporté mardi un huitième mandat, selon les chaînes NBC et CBS.

Il faisait face à sa course la plus serrée en 42 ans, contre le démocrate et ancien militaire de haut rang Michael Franken.

Chuck Grassley aura 95 ans à la fin de son prochain mandat.

Tout au long de sa carrière, ce membre de la commission judiciaire du Sénat s'est voulu la voix de l'Amérique rurale et des fermes familiales - lui-même est fermier. Il a notamment fait campagne cette année sur l'inflation.

Donald Trump lui a apporté son soutien, même si Chuck Grassley a pu avoir des désaccords avec l'ancien président, dont il a malgré tout largement soutenu les politiques.

"Si je n'acceptais pas le soutien d'une personne qui a (l'appui) de 91% des électeurs républicains dans l'Iowa, je ne serais pas très malin. Je suis assez malin pour accepter ce soutien", avait dit M. Grassley lors d'un meeting l'an dernier, Donald Trump à ses côtés.

Président pro tempore du Sénat de 2019 à 2021, M. Grassley fut à cette période le troisième dans l'ordre de succession en cas d'incapacité du président, après le vice-président et la présidente démocrate de la Chambre des représentants.

Marié depuis 68 ans, il a cinq enfants.