Un suspect arrêté pour des meurtres de sans-abri à Washington et New York

Un homme, suspecté d'avoir tué deux sans-abri et d'en avoir blessé par balle trois autres à Washington et New York a été arrêté mardi matin, a annoncé la police de la capitale américaine.

Le suspect "est actuellement interrogé", ont précisé les forces de l'ordre dans un tweet.

Une traque avait été engagée pour retrouver l'auteur de ces cinq attaques, perpétrées "de sang-froid" et "avec le même mode opératoire" contre des hommes qui dormaient dans la rue depuis le début du mois de mars, selon les autorités.

"Un tueur impitoyable est en liberté, mais nous allons l'arrêter et le mettre en prison", avaient déclaré les édiles de New York, Eric Adams, et Washington, Muriel Bowser, dans un communiqué commun.

Les nombreuses images du suspect, tirées de caméras de vidéosurveillance, montraient un homme barbu, mince et plutôt jeune, au crâne rasé.

Les deux premières attaques ont eu lieu les 3 et 8 mars dans le nord-est de la capitale américaine. Les victimes, blessées par balle, ont survécu.

Mercredi 9, toujours à Washington, les secours étaient intervenus parce que la tente d'un SDF était en feu. A l'intérieur, ils avaient trouvé le corps d'un homme décédé. L'autopsie a montré qu'il avait succombé à plusieurs coups de feu et de poignard.

Selon les enquêteurs, le tueur s'était ensuite rendu à New York, à environ 400 km au nord.

Samedi, au petit matin, un homme de 38 ans avait été retrouvé blessé par balle mais vivant, dans le sud de Manhattan.

En fin d'après-midi, les policiers avaient retrouvé un autre homme dans le même quartier, cette fois sans vie, avec des blessures à la tête et au cou.

C'est en voyant des images de ce meurtre, tirées de vidéosurveillance, qu'un enquêteur de la police de Washington avait fait le lien entre les deux séries d'attaques.